Investigamos el dolor de muelas permanente de Lady Gaga en las alfombras rojas

Artículo publicado originalmente por Garage de VICE Estados Unidos.

Todos hemos estado ahí: te encuentras en la alfombra roja de una gran ceremonia de premiación de Hollywood, con un atuendo personalizado de Valentino y 100 quilates de diamantes en tu cuello, cuando aparece un maldito dolor de muelas. Ésta parece ser la más inoportuna realidad para Lady Gaga, cuyo dentista sin duda merece ser despedido.

Videos by VICE

Todo comenzó cuando Gaga se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre para promover un pequeño proyecto independiente: A Star Is Born (Nace una estrella). Unas semanas más tarde, en el estreno de la película en Los Ángeles, las cosas no parecían estar mucho mejor. No tardaron en señalarlo en Twitter y así también nació un collage. Pero ¿por qué está haciendo esta pose evocadora del antiguo Hollywood? Como proclamó la gran Kris Jenner alguna vez: Este es un caso para el FBI.

Lady Gaga asiste a la premier de A Star is Born durante el Festival Internacional de Cine deToronto, el 9 de septiembre de 2018. Cortesía de Getty Images.

Lady Gaga asiste a la premier de ‘A Star Is Born’ de Warner Bros. Pictures en el Auditorio Shrine el 24 de septiembre de 2018. Cortesía de Getty Images.

“Es importante destacar que esto ocurre en ambos lados de su rostro, así que probablemente no sea un diente el que le causa dolor”, señaló el dentista Evan Lenhoff cuando le preguntamos por su reacción ante las fotos. “Debido a que su rostro siempre se ve tan relajado, creo que se trata más que nada de una pose incómoda. Si estuviera tocándose un área que fuera fuente de dolor, me imagino que su rostro mostraría más incomodidad. Me parece que es solo una pose y no dolor”. Parece lógico.

Entonces, ¿por qué la pose? Tras un examen más detenido, parece que intenta llamar la atención hacia su anillo de compromiso de zafiro rosa, que se rumora tiene un valor de $400,000 dólares (el compromiso se canceló el martes pasado). Eso tendría sentido tomando en cuenta su presencia y pose de acompañamiento, en noviembre, en la 3ª edición anual de los Premios Patron Of The Artists Awards de la Fundación SAG-AFTRA.

Lady Gaga asiste a la 3ª edición anual de los Premios Patron Of The Artists Awards de la Fundación SAG-AFTRA, en el Centro Wallis Annenberg para las artes, el 8 de noviembre de 2018. Cortesía de Getty Images.

Sin embargo, en enero en los Golden Globes, y más tarde ese mismo mes en los Premios SAG, Gaga cambió de mano para la pose, usando la derecha, donde no lleva anillo. (Nota: Aún usaba el anillo y seguía comprometida). ¿Entonces qué pasó? Decidí consultar a una modelo.

“Siendo una autoproclamada terrible fotógrafa de la alfombra roja, aprecio mucho este compromiso”, comentó Candice Huffine cuando le pregunté al respecto. “Podría haber unas 99 posturas disponibles para escoger, pero solo habrá una a la que puedas llamar tu firma. No tengo idea del significado de este movimiento, pero me parece mucho más interesante que el simplemente ponerse ahí de pie, y ahora me siento completamente inspirada para hacer algo así en futuras alfombras rojas”.

Veredicto final: a Gaga simplemente le gusta poner su mano cerca de su rostro. Caso cerrado.

Lady Gaga asiste a la 76ª edición anual de los premios Golden Globe en el Hotel Beverly Hilton, el 6 de enero de 2019. Cortesía de Getty Images.