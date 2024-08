Fui invitada por desconocidos para fotografiarlos teniendo sexo real

Recientemente, Roxy Hervé ha tomado fotos de extraños teniendo sexo. No son profesionales ni actores, sino desconocidos normales que están felices de invitar a la fotógrafa y artista parisina de 27 años a sus cuartos por el proyecto Lovers, que ella describe como una exploración «precisa» de «la forma humana y su entorno».

Tenía algunas preguntas, así que me encontré con Hervé al norte de Londres, en donde reside actualmente.

VICE: ¿Cómo surgió esto?

Roxy Hervé: Bueno, una pareja en París me contactó y me dijo, «me gustan tus fotos, y quiero hacer una sesión con mi novio. ¿Crees que puedas?», dije que sí y pensé que lo resolvería en el camino.

¿Qué pasó después?

Nos vimos en su apartamento, y comenzaron a hablarme, directamente, sobre su relación. Estuvimos toda la tarde bebiendo, y me dijeron cosas muy íntimas que yo no tenía derecho a saber; nunca me habían visto. Nos volvimos cercanos, y terminé tomando fotos de ellos en su cuarto. Me encantó la experiencia, estaba como: «ahora me dedicaré a esto».

Desde una perspectiva técnica, ¿es difícil fotografiar a las personas mientras se retuercen en la cama?

Lo es, especialmente si estoy sobre ellos. Si pienso que realmente vale la pena, a veces les digo, «esta posición es muy bonita, no se muevan». Pero normalmente tengo que adivinar la posición que van a hacer para tener tiempo de tomar las fotos adecuadas. Pero, sí, nos hablamos entre nosotros, es una colaboración.

¿Piensa que los participantes actúan diferente porque hay alguien en el cuarto con una cámara?

Creo que al principio, sí, siempre siento un poco de incomodidad cuando comenzamos, pero trato de cortar la tensión con un chiste o algo. Luego tengo confianza. Al final de cada sesión, todos están muy entusiasmados y dicen que les encanta.

¿Cómo construyes la confianza?

Eso toma la mayoría del tiempo, de hecho. Como parte del proceso, grabo sus voces. Le pregunto a cada uno la misma pregunta individualmente: «¿Puedes recordar el momento en que te diste cuenta de que te gustaba la otra persona?, no el momento en que sentiste atracción, sino cuando supiste que te gustaba en serio, y que no era solo sexo». Eso ayuda a construir la confianza, también creo que ayuda el hecho de que soy mujer. Las mujeres no son para nada tímidas, son más que todo los hombres los que se intimidan.

¿Alguna vez hubo gente que conocieras personalmente?

Los conocí en dos ocasiones. [Los he visto] en fiestas, pero estaba bien. Tengo una sesión por fotografiar que creo que va a ser la más incómoda. Trato de encontrar personas mayores, en vez de gente que esté en los veinte o treinta años, así que le pregunté a mis padres si conocían a alguien que pudiera ayudarme. La mejor amiga de mi mamá, a quien conozco desde que era niña, se puso en contacto conmigo. Pero son educados y agradables, creo que va a ser una buena experiencia.

¿Cómo distingues entre fotos artísticas de fotos sexuales y pornográficas?

Cuando miro mis fotos, no creo que haya nada pornográfico. No ves un pene erecto o vaginas, ni nada como eso. Sí ves senos, pero para mí, los senos no son algo erótico, solo son senos. Entonces, es más que todo sobre las posiciones y la fusión de los cuerpos completos en vez de partes específicas.

¿Qué has aprendido de la sexualidad humana con el proyecto?

No estoy segura porque el proyecto no solo se trata completamente de eso. Mis fotos no son eróticas en muchos sentidos. Están en ese borde, pero no son sobre eso. Es más del momento en que los cuerpos se mezclan, y de las formas de los cuerpos colectivos. Tomo fotos de cuerpos, pero el hecho de que las recorte así, hace que el cuerpo parezca menos como un cuerpo humano y más como una forma totalmente diferente.

¿Has aprendido algo sobre sí misma?

Sí, soy alguien que puede llegar a ser un tanto extraña. No hago amigos fácilmente. Pero, verme con gente que nunca he conocido y hacerlos sentir lo suficientemente cómodos como para que se desnuden y me dejen tomar fotos de ellos mientras tienen sexo, me hizo darme cuenta de que tengo un poco más de confianza. Siempre lo siento así porque las parejas se vuelven cercanas, al final. Cuando me voy, los dejo de buena forma. Tal vez de una mejor forma que cuando llegué.

¿A dónde quieres llegar con este proyecto?

Un par de galerías me contactaron, que fue genial. Me gustaría hacer una exposición de sonido e imagen, y las grabaciones de las parejas contando sus historias, que podrían acompañar fotos inmensas. Tendría varios cuartos y en cada uno se contarían diferentes historias a través de sus palabras y sus cuerpos.

Hervé está buscando a todo tipo de personas para que hagan parte del proyecto. Puedes seguirla en Instagram o escríbele a: onlylovers@yahoo.com.

