Ir de empalme a Midori Takada

Vais todos en masa al Fòrum, sois como 20 personas, que se os ha sumado peña de otro after y corre la voz que esta tipa va bien para sobar. Se ve que mucha peña que ha estado de after está viniendo en masa al Auditorio para sobar un ratito. Pilláis las entradas y hacéis cola. Desde fuera todos parecéis muertos en vida. Penetráis en la oscuridad del recinto, la música empieza, suenan las primeras notas del Through The Looking Glass y cerráis lo ojos.

Os despiertan los seguratas, hay como 100 personas sobando ahora mismo en el Auditorio. Os echan amablemente y luego salís al exterior para notar como vuestros ojos se abrasan con la luz del sol. Entráis al festival e intentáis ver algún concierto pero estáis demasiado triturados y os largáis a sobar entre los caños donde la gente mea. Estáis ahí hasta que uno de vosotros se despierta. Es la una de la mañana y habéis perdido todo el día. Vais a ver el final de Tame Impala pero está petado de gente y os largáis a casa a seguir con la fiesta.