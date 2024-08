Ir de fiesta

Cuando tu máxima en la vida es bebe y deja beber, nada puede salir bien. Empiezas tus vacaciones vomitando, por los suelos y habiendo perdido teléfono. Rezas por si te lo has dejado en el bolso de tu amiga pero cuando la encuentras y lo compruebas, además de ver que ella está mucho peor que tú, te das cuenta de que la cremallera de tu riñonera lleva mucho rato abierta y que tiene toda la pinta de que alguien se haya hecho con él.

Sientes pena por todo lo que habéis vivido juntos. De repente quieres más a tu móvil que a tu hermana. Te echas a llorar pero sobretodo porque hasta ahora no te habías dado cuenta de que también te falta la cartera la pasta y no tienes absolutamente nada de valor y encima has perdido a todos tus amigos y no puedes comunicarte con ellos. ¿Qué haces?