“Ir hacia el Miedo“, entre Dario Argento, el registro de las ciudades y la danza

Tomamos como pretexto la premiere del video Ir hacia el miedo de Trillones, realizado por Jaime Martínez, para que Jaime nos platicara sobre sus andares en la realización de videos; muchos pueden ubicarlo como fotógrafo y gifero pero esta historia revelará que su interés primario es, precisamente, la creación de clips.

En la historia inmediata, antes de realizar el video para Ir hacia el miedo, este 2018 hice videos para unos chicos del País Vasco que se llaman Belako, me encantan, son como post punk pero tocan varios géneros, la canción del video que hicimos es más tranquila, se llama Strangers in a Box, ese video lo grabamos en el mercado de Portales —en Ciudad de México—.

Anteriormente realizamos Zapandú para Valgur, ellos son una chica de Oaxaca y su hermano, los dos muy talentosos.

Para este video de Valgur utilizamos dos locaciones: una vieja peluquería en la Colonia Roma y el techo del departamento de unos amigos en la Colonia Cuauhtémoc, desde ahí hay una buena vista hacia los edificios de Avenida Reforma. Los mismos Valgur ya tenían algo en mente, la idea es suya; a ellos les gustan mucho mis GIFs en 3-d así que quisieron usarlos.

He hecho unos ocho o diez videos musicales. El primero de ellos lo grabé entre 2010-2011, fue para la banda Lorelle Meets The Obsollete, unos chicos de Ensenada que en ese momento se estaban mudando a Ciudad de México.

El video para Lorelle lo grabé en la calle de Madero, también en el centro de ciudad de México, es una sola toma.

Lo de hacer videos musicales, para mí no es algo nuevo, lo he querido hacer desde la década de los noventa, en ese momento era muy fan de los videoclips. Creo que incluso antes de ser fotógrafo pensé en hacer videos, pero por alguna razón, comencé desenvolviéndome más en la fotografía y además en ese entonces no había cámaras digitales de video, por lo que hacerlo era mucho más difícil. Formalmente, comencé a trabajar en video casi al mismo tiempo que en foto, recientemente he ido adquiriendo más experiencia, tengo acceso a mejores cámaras y aunque había descuidado un tiempo este formato, desde los noventa estoy trabajándolo con Handycams.

Las calles siempre han estado presentes en mi trabajo, en los noventa grababa las salidas con mis amigos y las calles siempre han sido un elemento muy importante. Me gusta darles a mis videos la función de ser un registro. Casi todos mis videos están hechos en la calle. Me gusta -aunque no es el caso del video de Trillones- que aparezca gente en el fondo; quiero pensar que en veinte años la gente tendrá curiosidad, volverá a ver mis videos y podrá darse cuenta cómo eran las personas, las calles, las tiendas, hace varias décadas.



En cuanto al video para Ir hacia el miedo, Polo (Trillones) me pasó sus nuevas canciones y me dio a elegir una para trabajarla, ésa me gustó mucho, sentí de inmediato que tenía que hacer un video de baile.



Soy fan de los videos de baile , he hecho varios, como antecedente, ya he trabajado antes con Jimena Ordoñez, la bailarina-protagonista. Con ella hicimos un video para la banda Torres de Hanoi, podríamos decir de alguna manera que éste es una continuación del video para Torres, el cual fue grabado también en la Zona Rosa de Ciudad de México.

El de Torres de Hanoi es algo más sencillo a una sola toma. Me gustó bastante el performance de Jimena en ese entonces. Hoy en día Jimena está mucho más pro; Jimena estudia danza y se especializa en jazz y hip hop.

Regresando a Ir hacia el miedo: yo soy muy fanático de las películas de horror de los años setenta y ochenta, en particular de Dario Argento, para el video de Trillones me inspiré mucho en una escena de Possession, película francesa de Andrzej Zulawski, ahí hay una escena de una chica bailando y siendo poseída en los pasillos del metro de París; se la mostré a Jimena y le pedí que se inspirara en ella. En las películas de Argento casi siempre hay una mujer huyendo de algo, corriendo, y no sabes qué es hasta el final. Esta idea de la chica huyendo y escabulléndose por la ciudad es una referencia. Quise tener ese sentimiento, quise lograr mi propia versión de estas películas vintage de la década de los setenta, todo eso inspira mucho también mis fotos.

Con el video para Trillones hicimos un gran equipo, no únicamente yo y Jimena, sino también con José Malagón en la asistencia de dirección, Verana Codina en maquillaje, Manu Arto para el styling y Juega Vintage en el vestuario

«Ir hacia el miedo» es parte del álbum Tal vez sí existe de Trillones (Static Discos 2018), el cual puedes escuchar aquí.

Parte del trabajo de Jaime, el cual recomendamos, está en Instagram.