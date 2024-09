Poner la cara de Putin en tu ropa interior se siente extrañamente poderoso

¿A quién no le gustaría tener un hombre famoso en su ropa interior? Osama Bin Laden, Vladimir Putin, o ese fresco arruinado de Jesús. Ahora puedes tener la foto que escojas con la lencería de la línea de Lappalainen “Dale glamour a tu concha”, que combina eslogans inteligentes, tipos raros y calzones de algodón blanco.

Según la página web de Isa, la línea fue inspirada por “vaginas que eran tan divinas, que merecían brillar”, pero yo quería saber un poco más sobre la inspiración para imprimir imágenes de Google sobre ropa interior de H&M, y me puse en contacto con ella.

Videos by VICE

VICE: ¿Cómo empezó todo esto?

Isa Lappalainen: Empezó como hace dos años como un proyecto que hice en mi último año en la escuela de arte. Estaba muy poco inspirada y no sabía qué hacer. Eventualmente una noche de verano, a unos amigos y a mí se nos ocurrió la idea de poner impresiones al azar y textos chistosos en panties y voilà: Dale glamour a tu concha.



«¿Me puedo esconder aquí?»



La frase de Osama Bin Laden “¿Me puedo esconder aquí?” es mi favorita personal. ¿Cuáles son las que más venden?

Diría que la de Tyra Banks, Putin y la de “¿ejercicio? Pensé que dijiste más papitas” son las tres que más venden.

¿Cuál es la mejor reacción que has tenido?

Que me llamara VICE [risas]. También una persona de Nueva York me contactó. Quería vender mis panties en su tienda, pero realmente no sé qué pasó con eso… de hecho estoy viviendo en el desierto australiano en este momento.

Es verdad, me dijeron que era imposible contactarse contigo.

Exactamente. Es un poco difícil poder controlar la compañía desde aquí. Voy a tratar de salir a más mercados cuando me mude a Melbourne, de pronto puedo poner un punto de venta en algunos festivales de música y espero poder llegar a más tiendas. Veremos.

He escuchado que quieres crear una marca de moda que sea más grande que Victoria’s Secret. ¿Cómo va eso?

A pasos de bebé. Creo que está yendo muy bien. Hace un año, solamente estaba en Suecia, y ahora empecé aquí en Australia también. Al principio, la marca estaba muy enfocada hacia el feminismo y tenía mucha inspiración. Ahora es más sobre juegos de palabras sexuales. De pronto vuelva a la idea original cuando me canse de los chistes bobos.



«¿Quieres estar encima?»

Vi que tus panties llegaron recientemente a 9gag.com, ¡Felicitaciones!

¡Sí, gracias! Tyra Banks trinó sobre los panties hace un año, pero desafortunadamente el link a mi página web desapareció. Entonces mucha gente vio los panties, pero no sabía dónde comprarlos.

Qué lástima. ¿Exactamente qué tanto glamour significa tener a Putin tan cerca de un área privada?

¡Es el mayor glamour que puedes tener en tu cuca! Si a veces sientes que tienes menos poder como mujer en un mundo controlado por los hombres, es una manera de cobrar el poder. Sin embargo, hay mucha gente que se ha molestado por los panties. Algunos tipos dijeron que se irían si, cuando se pusieran íntimos con una chica, tuviera puestos estos panties, pero creo que eso lleva al punto central de la idea alrededor de la marca; que no deberías dejar a los hombres controlar lo que te pones en tu vagina. Al contrario, deberías ponerte a algunos de los hombres más poderosos del mundo en tu vagina. Y si eso hace que un chico quiera irse, es una pérdida para ellos.

Ve más de la línea de Lappalinen “Dale Glamur a tu concha” y consigue los tuyos aquí.

@hannableu