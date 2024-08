Cómo es trabajar en una isla griega dedicada a la fiesta

Este artículo apareció originalmente en VICE Grecia.

Si has pasado algo de tiempo en una de esas islas conocidas por sus fiestas o en una isla resort, lo normal es que en algún punto de tu estancia te hayas planteado mudarte allí. ¿Por qué conformarte con la empresa de contratación de tu ciudad satélite cuando puedes trabajar en un chiringuito en la playa? Beber chupitos con gente bronceada de vacaciones suena mucho más divertido que tener una conversación trivial sobre el terrible estado del baño de tu oficina.

Sin embargo, según varios trabajadores de temporada veteranos de esas islas, la situación no es para nada así. Hablé con cuatro de ellos para saber cómo es trabajar en una isla griega famosa por sus fiestas durante el verano. Me han hablado de jornadas interminables, un sueldo decepcionante y baños llenos de mierda.

Marianna Paraskeva, 32

Foto cortesía de Marianna Paraskeva

VICE: ¿Cuántos veranos has trabajado en las islas griegas?

Marianna Paraskeva: Me encargué de las reservas de un chiringuito de playa durante dos años. Todo iba bien al principio, mis compañeros y mis jefes siempre estaban de buen humor y el sueldo era bueno.

¿Cómo era un día normal?

No teníamos un horario fijo. En Miconos tienes que estar siempre de pie, preparada para atender a los clientes. Se te asignan tareas específicas, pero tienes que ser flexible por si de repente haces falta en otro sitio.

Por ejemplo, una vez, justo antes de que inauguraran un bar muy conocido que estaba al lado del nuestro, a algunos del personal de servicio se les pidió que ayudarán con las obras de construcción para agilizar el proceso. En teoría tu jornada es de ocho horas diarias, pero en realidad puedes llegar a trabajar doce horas los siete días de la semana. Y no podemos cogernos vacaciones entre junio y mediados de septiembre.

¿Sientes como si estuvieras de vacaciones trabajando en una isla en verano? ¿Te queda tiempo para ti?

Nada más lejos de la realidad. Puede que sea más fácil en islas más pequeñas, pero trabajar en destinos populares durante el verano es agotador y supone todo un reto. Cuando trabajas en un sitio que está abierto todo el día, entras pronto y sales tarde —sobre las dos de la mañana¾. Si trabajas en un bar que abre a partir de las once de la noche, puedes tener la suerte de que te quede algo de tiempo y energía para darte un chapuzón la mañana siguiente.

Jenna Sofou, 32

Fotografía cortesía de Jenna Sofou

VICE: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando durante los veranos en las islas griegas?

Jenna Sofou: Trabajé detrás de la barra y como camarera durante nueve años. Tenía 21 años cuando empecé. Por aquel entonces todo parecía mucho más impresionante de lo que era en realidad.

¿Cómo era tu día a día?

La única cosa fija era la hora de abrir, pero nunca sabías a qué hora ibas a salir. Pero eso no es lo único que hace que este trabajo sea tan cansado. Es el hecho de que estás todo el día de pie sirviendo a la gente, y no puedes elegir a tus clientes. Además, el último par de años también trabajé como fotógrafa de eventos, así que cuando llegaba el momento de descansar, a finales de agosto más o menos, estaba agotada.

¿Sientes como si estuvieras de vacaciones trabajando en una isla en verano? ¿Te queda tiempo para ti?

No. Puede que esa sea la idea que tiene la gente, pero no es así. Por supuesto que es mucho mejor que trabajar en una ciudad, donde hay atascos de camino al trabajo cada mañana, pero eso no quiere decir que no trabajemos duro. Simplemente las vistas son mejores.

¿Cuál ha sido tu peor experiencia?

Lo primero que me viene a la cabeza es cuando, una noche, en hora punta, mi jefe vino y me dijo que dejara lo que estuviera haciendo y le siguiera. Un baño estaba totalmente —insisto, totalmente— cubierto de mierda. Hice guardia para asegurarme de que nadie intentaba entrar mientras mi jefe, manguera a presión y lejía en mano, se puso una mascarilla y entró a limpiar el estropicio.

Tasos Lalas, 30

Fotografía cortesía de Tasos Lalas

VICE: Hola, Tasos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en las islas griegas en verano?

Tasos Lalas: Llevo trabajando como camarero desde 2008. Cuando empecé estaba muy entusiasmado, era la primera vez que estaba fuera de casa.

¿Qué horario tenías normalmente?

Depende de dónde trabajes y de tus horas de trabajo. La jornada laboral suele ser más larga en verano. Puede que tengas algún día libre, pero solo al principio o al final de temporada, cuando no está todo tan lleno.

¿Sientes como si estuvieras de vacaciones trabajando en una isla en verano?

Sí, de alguna forma pueden parecer unas vacaciones, pero la mayor parte del tiempo es trabajo, trabajo y más trabajo. Para mí normalmente es imposible disfrutar, porque siempre estoy cansado. Pero bueno, siempre hay tiempo para encontrar el amor en verano.

Leonidas Moumouris, 42

Foto cortesía de Leonidas Moumouris

VICE: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando durante los veranos en las islas griegas?

Leonidas Moumouris: He trabajado nueve años como cocinero. Los primeros dos años estuve de prácticas y luego trabajé como cocinero profesional durante siete años. Mi primer verano, el de 2012, fue uno de los mejores veranos de mi vida, porque todo era nuevo. Aún mantengo el contacto con mucha de la gente que conocí por aquel entonces.

¿Sientes como si estuvieras de vacaciones trabajando en una isla en verano? ¿Te queda tiempo para ti?

No existe eso del tiempo libre. Los negocios, especialmente los más pequeños, no pueden permitirse contratar a mucho personal, así que no hay tiempo para que la gente descanse. Lo normal, especialmente en nuestro sector, es que trabajes todo el día y tengas un poco de tiempo para ti por la noche, cuando sales. En el mejor de los casos te da tiempo a quedar con tus colegas a última hora. Aun así, es mejor que trabajar en la ciudad. Solo el hecho de respirar este aire es rejuvenecedor.

¿Queda tiempo para un amor de verano?

Siempre. De hecho, yo conocí a mi mujer aquí, en Amorgos, cuando ella trabajaba en un bar de la zona.

