‘Corredores de Bloque fue el mejor grupo de España’: hablamos con Israel B

Entre Corredores de Bloque y la publicación de Hielo, su último EP, publicado a finales de 2018 no supimos nada de Israel B. Estuvo “haciendo vida normal, fumando porros, viendo Netflix, paseando a Cacahuete y currando en temperaturas bajo cero” según nos contó en esta entrevista.

Meses después ha vuelto con “Cianuro”, un tema cuyo vídeo está rodado en el Palacio Real de Madrid pero en el que le canta a los bloques grises de hormigón de Orcasitas. Como si “El nieto la Pili” le hubiera querido dejar claro a todo el mundo quién sigue mandado en la capital, con un ojo puesto en el trono pero el otro en el barrio.

Le rayan las redes, según cuenta. De hecho, su vídeo de promo para anunciar este nuevo tema era él en la cocina removiendo una olla en la que había unos cuantos kilos de arroz cocido. Y avisa de que ahora que no tiene curro tiene más tiempo para dedicarle a la música. Este viernes actuará por primera vez en Barcelona, en la fiesta FUEGO de Razzmatazz, y aprovechamos para hacerle unas preguntas.

VICE:La última vez que hablamos contigo fue a tu vuelta, con motivo de tu último EP, Hielo, en diciembre del año pasado. Después has sacado tres temas, el último hace unos días. ¿Cómo fue tu regreso, tras años sin publicar nada? ¿Después de un EP, vas a apostar por los singles? Israel B: La idea es ir sacando temas, y cuando veamos que tenemos varios que nos cuadren volver a sacar un EP o una mixtape.



Acabas de publicar Cianuro, que parece un estado de situación, un repaso sobre cómo se inscribe Israel B dentro del panorama del rap —música urbana, lo que sea— actual. ¿Es así? ¿Cómo te ves dentro de la “escena”?

No me veo dentro de ninguna escena la verdad. Estoy haciendo música y ya.

Cuando pienso en ti, en tu música y en cómo han evolucionado algunos de los artistas que empezaron a la par que tú me da la sensación de que pocos se han mantenido “reales” pero tú no estás entre ellos. ¿Piensas que tu evolución o tus aspiraciones han sido diferentes a las de otros artistas del género?

No, no sé lo que es ser o no real, y no me preocupa mucho, tampoco. Simplemente he pasado mucho menos tiempo haciendo música que los demás.

En tus letras sigues hablando de que no tienes un pavo, de que vienes de Orcasitas. ¿Crees que el rap, la música urbana o como quieras llamarla se ha desapegado de los barrios, que ha pasado a vivir en otras realidades y a dejar de reflejar la de esos bloques grises de hormigón a los que aludes en tus temas?

No. Simplemente que ahora ha llegado a muchas más partes, pero es lo normal con cualquier música.

Cuando Aleix Mateu te entrevistó para VICE y te preguntó que qué habías estado haciendo en todo “este tiempo de silencio”, en tu parón, dijiste que “vida normal, funmando porros y viendo Netflix, paseando a cacahuete y currando a temperaturas bajo cero”. ¿Sigues haciendo lo mismo? ¿De qué manera crees que te afecta o inspira currar y producir música a la vez, no vivir solo de tus temas?

Sigo haciendo lo mismo, lo que ahora mismo no tengo curro y puedo permitirme estar más tiempo haciendo música. Pero ni mi vida ni mis inspiraciones han cambiado mucho, supongo.

Desde tu vuelta has producido con Lowlight. ¿Cómo es currar juntos, cómo surge y se mantiene vuestra colaboración?

Es un infierno. Cuando crees que uno lo hace mal, viene el otro y lo hace peor. Pero bueno, es lo que encontré (ríe).

¿Qué significaron los últimos 2000 y los primeros años de la década del 2010 para el rap en Madrid? AGZ, Corredores de Bloque, Takers… ¿Fuisteis una especie de Transición, de Época Dorada que anunciaba lo que vendría después?

No se si fue una transición o no pero Corredores de Bloque es el mejor grupo que ha existido en este país.

¿Qué le dirías al Israel, entonces Márkes, de “My Reality”, por ejemplo, qué consejo o advertencia le darías?

Ninguno, porque para aprender tienes que darte todas las hostias del mundo y más.

¿Qué piensas cuando ves clips o escuchas temas de esos años?

Me las gozo, la verdad. Éramos la polla.

¿Qué es para ti la música, componer y sacar temas? Creo que no lo concibes únicamente como un curro ni únicamente como una vía para ganar dinero, y de ahí que desaparezcas, que vuelvas, que hagas un poco lo que te da la gana, ¿no?

No, lo de que desaparezca y aparezca era más porque me apetecería más o no sacar música. En caso de que no haga música no le veo sentido a tener las redes activas, desaparezco y ya está. Pero ahora mismo me apetece y estamos intentando enfocarlo como un trabajo, profesionalizarlo.

Hablas de las redes. No eres muy activo en ellas. ¿Te dan pereza?

Sí, mucha. No me gusta mucho tener que estar enseñando todo el día la movida, pero bueno hay que usarlas, son una herramienta útil.

¿Cómo ha cambiado la industria de la música, o lo que has podido ver de ella, desde que empezaste?

A nivel de industria la verdad que no tengo mucha idea, ni antes ni ahora. Tampoco me apetece mucho tenerla, prefiero tener a alguien a mi lado que controle de eso y no me engañe.

¿Vamos a poder escuchar un nuevo EP tuyo próximamente?

Sí, después de verano, en cuanto pueda sacarlo.

