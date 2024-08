It’s a Trap, la nueva fiesta en Monterrey

It’s a Trap es una fiesta que tiene como propósito inicial conectar el panorama de España con el de México. Para ir calentando motores de cara a futuros eventos, en su primera edición presentarán el disco del rapero Dardd en colaboración con AKU, un trabajo que definitivamente hemos esperado con ansías después de ver el primer adelanto liberado hace 6 meses. Ya puedes escuchar el EP completo aquí, un trabajo bastante personal del rapero regio crecido en Houston para honrar la memoria de su padre. Seguro será algo épico presenciarlo en vivo.

El cartel se completa con Mal de Ojo de Raccoonin Records, un productor capitalino lowkey con vasto conocimiento y excelente gusto acerca del sonido trapichero. También integrante de RaccRecc, Beastie C en compañía de Ace Hitter, representando Osuk Mx con un poderoso EP que presume ser igual de potente en vivo.

El rapero Emfasis por parte de la casa organizadora, Take Over, presentando algunos temas de su nuevo disco “El robo”. P0110 estará por parte del sello Tornante, quienes festejan su segundo aniversario un día antes en lo que promete ser un fiestón con Nathy Peluso.

La cereza del pastel la pondrá Billion Dollars, integrante de Worldwide Records y productor de altísimo calibre.

La cita es este sábado 17 de febrero en Astro, inicia 9 pm y hay fiesta all night long. Take Over invita.

Si quieres ganar un pase doble manda un mail a thump@vicemexico.com un el screenshot de nuestro texto compartido en tus redes sociales.