It’s Georgie Boy presenta: rituales mágicos de fin de año

Un año más que acaba y gracias a la diosa este año está a punto de acabar, pero con su final viene el inicio de otro año. Por motivos globales y hasta universales el 2020 fue un año lleno de acontecimientos que cambiaron y seguirán cambiando nuestras vidas. Desde la pandemia hasta el cambio de ciclo astrológico. Lo único que podemos esperar es que el próximo año nos la ponga mucho más fácil.

Y como no es suficiente esperar, les traigo un menú de rituales que hacen varias culturas latinoamericanas para celebrar el fin del año y augurar un nuevo comienzo lleno de abundancia, amor, paz y felicidad.

Algo básico que quiero dejar claro es que: yo no veo la brujería o el hacer rituales como algo que tenga que ser complicado o que sólo pocas personas puedan practicar. Claro, necesitas saber lo que haces si planeas hacer cosas más complicadas, pero al final todo esto se trata de manifestar una mejor vida para ti, atraer lo que quieres a tu vida y vivir con la mentalidad de que mereces que te pasen cosas buenas.

Manifiesta tus intenciones con uvas:

En todos los países de Latinoamérica existe alguna tradición que lleve uvas. A lo largo del mundo, en distintas religiones las uvas son consideradas sagradas. En Brasil y otros países de Latinoamérica se utiliza la magia que tienen las uvas para manifestar tus intenciones para el próximo año. Haz tu lista de propósitos y asígnale cada uno a una uva. Cuando el reloj marque la media noche empieza a comerte las uvas, tómate tu tiempo y realmente manifiesta cada intención para que este ritual tenga más poder.

Atraer energía positiva:

Hay diferentes rituales en Latinoamérica para que la buena vibra llegue a tu casa. En México, por ejemplo, hay aquelarres que hacen infusiones de manzanilla (para limpiarnos de malas energías y atraer energías positivas), menta (para protección y abundancia) y hierbabuena (para abrir el tercer ojo y alejar vibras negativas), le ponen cuarzos blancos y cada uno de los invitados se lava las manos dejando ir todas las cosas malas que les pasaron a lo largo del año y pensando en todo lo positivo que quieren atraer.

En Uruguay y Puerto Rico, tiran baldes de agua desde la puerta de la casa para alejar las malas energías y dejar la entrada limpia para que lleguen energías positivas. Si quieres algo aún más poderoso puedes juntar estos dos rituales, lavarte las manos y al final tirar el agua con todo lo que dejas ir desde la puerta de tu casa.

El poder de la ropa interior :

Muchas brujas utilizan batas o vestidos ceremoniales para hacer rituales. En distintas culturas latinoamericanas utilizan ropa interior de algún color o poniéndosela de alguna forma no convencional para atraer abundancia a su vida. Si quieres amor, usa ropa interior de color rojo. Si quieres dinero, de color amarillo; Rosa para la buena fortuna y azul para tener paz en tu vida. Hay personas que la utilizan sólo una vez en año nuevo, haciéndola un amuleto. En El Salvador se ponen la ropa interior al revés antes de que acabe el año y en año nuevo se la ponen correctamente para tener mucha ropa.

Vudú para despedir el año viejo:

Puedes ver el año que termina como a una persona, un ser que ha estado contigo y es momento de decirle adiós. En muchas culturas hacen muñecos con ropa vieja que tengan del año pasado y lo queman para despedir el año. Mientras lo construyes tú o con tu familia piensa en todo lo que quieres dejar ir, todas las personas, experiencias o pensamientos que ya no te funcionan para el próximo año. Algunas culturas incluso los hacen en forma de personas específicas que no les caen bien, pero yo les diría que no se metan en esto, por que al final es aventar energía negativa y la energía negativa atrae energía negativa. Piensa mejor en el tú que eras, qué dejaste atrás y qué estás listo para dejar ir.

Canela para la abundancia:

En Nicaragua utilizan una varita de canela encendida como sahumerio; la pasan por toda su casa para limpiarla y llenarla de energías positivas. La canela ha sido utilizada desde hace muchísimos años por sus propiedades mágicas. Atrae abundancia, riqueza y prosperidad. Además de alejar sentimientos negativos y dar protección. La canela estimula el chakra raíz, sacro y solar. Llenar tu casa de este olor va a atraer todas estas cosas a tu vida desde el día 1 del año.

Bendiciones del mar:

En Brasil, Cuba y Uruguay hay muchas personas que practican Yoruba, que es una religión africana que ha inspirado la santería y el vudú. Yemoja es la diosa del mar Yoruba, ella protege a las ciudades o pueblos playeros. En Brasil, en el año nuevo, se suele darle ofrendas y pedirle favores. Las personas se visten de blanco y lanzan rosas y gladiolos al mar para tener a Yemoja feliz. Además a media noche se meten al mar y saltan 7 olas. Un número que se considera mágico por que es la unión de 3 que es el número sagrado y el 4 que es el número terrenal, siendo el puente entre nosotros y los dioses. Además la acción de saltar simboliza el abrirse caminos para el siguiente año.

Alejar las energías del año anterior:

Dejar ir el año que termina es súper importante, hay algunos que nos deshacemos de nuestra ropa vieja o quemamos nuestros diarios a fin de año. En Nicaragua, México y otros países barren la casa y hacen una limpieza profunda a fin de año para alejar las malas vibras, puedes hacer este ritual y además humear tu casa con canela para dejar ir todo lo que te paso y atraer solo las buenas vibras.

No importa si haces uno o 15 rituales de año nuevo lo importante es intencionar, de verdad tómate un tiempo para agradecer. Yo sé que este año no fue fácil, pero es momento de ver todo lo que sí tenemos y seguir adelante esperando lo mejor para el futuro.

Se merecen cosas buenas y les van a llegar, no está de mas pedirlo diferente al universo.