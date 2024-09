Así es bajar esquiando a más de 250 km/h

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Qué bonito es el esquí, ¿verdad? La nieve, el paisaje, la adrenalina… y la velocidad, claro. Qué sensación la de bajar zumbando, esquivando personas y árboles y causando aludes y accidentes múltiples a nuestro paso…

Videos by VICE

Precisamente al esquí se dedica el italiano Ivan Origone, que recientemente se convirtió el hombre más rápido del mundo sobre unos esquíes al superar a su hermano Simone. En la estación de Chabrières, ubicada en la localidad francesa de Vars, Ivan estableció un récord impresionante en un descenso al alcanzar una velocidad de 254,958 km/h.

«Es la primera vez que voy tan rápido. En estos días he corregido algunas cosas, como una pequeña descompresión que me generaba algunos problemas», explicó Origone tras el récord. «Tenía muchas ganas de conseguir lo que he hecho. Se lo dedico a mi padre, Domenico, que nos dejó hace unas semanas».

«Este récord es la muestra de que si encuentro una buena pista, en la cual pueda frenar con seguridad, haré frente a cualquier tipo de pendiente sin miedo», concluyó el italiano.

Origone ha puesto el listón bastante alto: ¿quién se animará a romper su récord? Seguro que durará bastante tiempo, pues llegar a esa velocidad parece cuando menos complicado. No hay duda de que es el Usain Bolt del esquí.