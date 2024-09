Ivan Perisic en problemas con el Inter por participar en torneo profesional de voleibol

Ivan Perisic podría pasar del Inter de Milán al Manchester United este verano. Se dice que José Mourinho lo quiere en su plantilla, pero al croata no parece preocuparle mucho lo que se rumore de él. Perisic aprovechó sus vacaciones de verano para salir de la rutina y presumir su talento en otro de sus deportes favoritos: el voleibol de playa.

Hace unos días, Perisic fue eliminado del Porec Major, torneo profesional de voleibol playero, por la dupla brasileña que concurso en los Juegos Olímpicos de Río. De acuerdo con FootballITALIA, el croata se mostró bastante entusiasmado por la oportunidad de representar a su país en un torneo profesional de voleibol, a pesar de haber sido eliminado.

«Siempre fue mi sueño. He jugado voleibol de playa desde que tenía 10 años. Me apasiona mucho este deporte, lo practico en Split todos los veranos con mi amigo. Me gustaría agradecerle a todos por darme esta oportunidad de jugar contra los mejores jugadores de voleibol en el mundo. Fue increíble, aunque perdimos», comentó Perisic a los reporteros después de su eliminación.

Pero a su equipo actual, el Intern de Milán, no le hizo mucha gracia ver a su jugador participando en un torneo profesional durante las vacaciones, ya que argumentan que el delantero pudo haber sufrido una lesión de gravedad. Es bien conocido que los contratos de los jugadores les prohíben hacer muchas cosas por miedo a las lesiones; hace un par de años, el Real Madrid multó a Karim Benzema por aventarse de un avión.

Se espera que la directiva Nerazzurri multe a Perisic, lo cual podría ser la gota que derrame el vaso, ya que la relación entre el jugador y el club no es muy buena. Lo más seguro es que Perisic cambie el negro y azul por el rojo esta temporada.