Ivy Queen y su legado imborrable en la historia del reggaetón

Es imposible hablar de reggaetón sin nombrar a Martha Ivelisse Pesante, A.K.A. Ivy Queen. La reina. La perra. La diva. La potra. La mami que tiene el tumbao’. Nacida en Añasco, Puerto Rico hace 47 años, Ivy Queen es uno de los pilares fundamentales y paradas obligatorias para historiadores o personas que quieran entender el génesis del reggaetón. Hits como “Quiero bailar”, “Quiero saber” o sus colaboraciones claves en “Quítate tú pa ponerme yo” o “Noche de entierro” inmortalizaron su voz y nombre para siempre.

A veces, la música tiene formas extrañas de tratar a los pioneros de los géneros. No todos recuerdan a Robert Johnson, una de las figuras más importantes del blues, por ejemplo. Es más fácil escuchar a Jack White. La prueba de los años y relevancia a veces suele ser bastante dura. Ivy Queen fue una bandera del feminismo en momentos donde la presencia femenina en el género era casi nula. Sus videos, su puesta en escena y su look se convirtieron en referencias estéticas para las mujeres dentro del género al día de hoy. Actualmente Karol G, Natti Natasha y Becky G dominan el planeta entero haciendo reggaetón. Incluso Rosalía ha hecho hits mundiales con reggaetón. En un lugar más underground están Tomasa del Real, Ms Nina o Paloma Mami. Pero antes, la única era prácticamente Ivy Queen.

Líneas como “Bailo reggaetón pero no soy chica fácil” se han convertido en frases icónicas y que nunca se van a borrar de la historia del género. El aporte de la diva de Puerto Rico a la música urbana latinoamericana es innegable y la coloca a la altura de Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón en lo que a pioneros del género se refiere. Su legado ha sobrevivido a la durísima prueba del tiempo y al cambio generacional, y se debe medir mucho más allá de lo musical.

Hoy, el camino que han recorrido algunas de las artistas más importantes del reggaetón sería mucho más difícil y arduo sin la obra de Ivy Queen.

Ivy Queen cierra el Coca Cola Flow Fest este sábado 23 de noviembre en la Ciudad de México. Nos sentamos a hablar con la reina indiscutible del reggaetón sobre el presente del género, las diferencias generacionales, su legado y más.

VICE: ¿Crees que el prejuicio que puedan tener algunas personas para escuchar reggaetón sigue vivo hoy en día? Tú cantaste hace mucho tiempo “bailo reggaetón pero no soy chica fácil”, por ejemplo, y en esa época no estaba bien visto el reggaetón.

Ivy Queen: Bueno, desde mis tiempos el reggaetón fue un género al cual le dijeron “no”. Tuvo muchísimos espacios culturales cerrados. Y realmente yo creo que ese “no” fue el combustible más grande que pudo haber tenido el género. Hoy día lo vemos masivo. Gigante. Pero antes nadie quería al reggaetón. No existía ese trend que hay hoy de que los artistas americanos buscan grabar con los hispanos. Hoy en día el pop mundial pasa por un boom latino. O sea, cada quien con su gusto, ¿tú me entiendes? Lo bueno de esta cantidad de oferta de artistas urbanos latinos es que hay demasiados de dónde escoger y pues cada quien que agarre al que más le acople.

¿Y cuales son las diferencias más claras entre la época en la que comenzaste al día de hoy?

La música. La producción. Hoy hay demasiadas fusiones con el pop y otros géneros. Antes era algo como mucho más raw, más basado en los beats y en los bajos. Cada género evoluciona, pero al escuchar las canciones de hace 15 o 20 años a las de hoy, te das cuenta de las diferencias notables.

¿Hoy en día tratas de hacer ese reggaetón o sigues buscando sonar como en tus inicios?

Yo trato de comprometerme con mi integridad y con la carta de presentación que he dado, que siempre tengo. Trato de honrar la esencia de cómo nació mi propuesta musical. Y sí he hecho… y hago hip hop porque me gusta el rap en español, pero siempre trato de honrar mi esencia. Es algo a lo que he tratado de mantenerme fiel.

¿Por qué crees que hoy el reggaetón está en el lugar donde está?

Porque hace muchos números, mi amor. Jaja. Y cuando algo hace números las casas disqueras lo persiguen sin parar. Y bueno, los empresarios alrededor del mundo saben que cuando algo hace números… esto se convierte en un negocio. Además ya el reggaetón es una mayoría. Antes éramos una minoría. Ahora todo es muy diferente, cuando uno hace números y produce pues, la verdad todo cambia. Todo el mundo hoy quiere hacer colaboraciones con Daddy Yankee, con J Balvin. El mundo entero tiene los ojos puestos encima de la música latina. Lo latino ha acaparado el mundo de la música.

El sábado tocas en el Flow Fest en México. Un festival masivo de solo música urbana. ¿Antes habían este tipo de festivales masivos?

Ahora los auspiciadores quieren poner su dinero en un festival urbano. Antes sí habían festivales parecidos, pero la diferencia es que hoy estos patrocinantes quieren asociarse con estos artistas.

¿Por qué crees que el reggaetón esté conectando tanto con las personas?

Porque el reggaetón es algo puro. Porque es real lo que se habla dentro del género. Bueno, la mayoría. De mi parte yo te puedo decir que que conecto porque… porque soy un reflejo de lo que las mujeres, tal vez, quieren decir y no han podido decir históricamente. Entonces las mujeres se identifican con mi mensaje a través de la música y de mi lema.

¿Las mujeres se identifican con tu mensaje igual en 2019 que al comienzo?

Las letras no han sido muy cambiantes que digamos. Todavía hay letras que no le dan sitio a las mujeres. Hay letras ahí afuera que todavía hablan de cada cual en su propio mundo y su carta de presentación es esa. Cada quien.

¿Cuál sientes que ha sido tu mayor aporte a la música urbana?

Que hoy día generaciones y generaciones se saben mis canciones. Mis canciones han pasado de los papás a los primos… bueno, en la familia el árbol genealógico completo. Estoy muy orgullosa de que tengo un repertorio lleno de buenas letras y de elegancia, y eso es algo que me llena muchísimo. Acabo de ser invitada al salón de la fama de los compositores junto a grandes compositores como Roby Draco Rosa. Una gran alegría. Y esas cosas suceden cuando sabes que estás por el camino que es. ¿Me entiendes? Un repertorio que he trabajado por muchísimos años. A veces todavía canto “Yo quiero bailar” y las mujeres siguen cantándolo como si hubiese salido ayer. Entonces, eso es grande para mí.

¿Te sientes cómoda cuando dicen que fuiste la primera mujer en llevar la bandera del reggaetón?

Bueno, esa información está documentada. Yo prefiero que la gente lo diga por mí, porque imagínate, yo no puedo ser una egocentrista y vivirlo diciendo.

¿Valoran más tu legado hoy que hace diez años?

Bueno. Aún estoy activa, tocando, y vine a cerrar el Flow Fest. Entonces todavía mi música está bien, jaja.

Fuiste parte clave e importante de los inicios del reggaetón. ¿Cómo ves el futuro cercano del género?

Yo no puedo visualizar el futuro porque si yo pudiera ya sabría un montón de cosas de más. Lo que sí puedo decir es que estoy demasiado orgullosa del movimiento, de dónde hemos llegado luego de haber sido un género bastante criticado y marginado. Estoy orgullosa por saber de dónde salimos, y de que el reggaetón está acaparando al mundo entero. Eso es grande. Es muy importante la bandera latina que el género está llevando a todo el planeta. Una música que salió de la isla de Puerto Rico y hoy hay muchísima gente de todas partes del mundo (sin ser puertorriqueñas) haciendo (y muy bien) nuestro género. Entonces no puedo sentir otra cosa que no sea orgullo, la verdad. Y muchísima felicidad.

