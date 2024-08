J Balvin, Dua Lipa, Tainy, Bad Bunny y la búsqueda de un himno global

El final de la segunda década de los dosmiles se convirtió en una pasarela de premios, récords, montes Everest alcanzados y masividad nunca antes vista para la música en español. Una colección de logros que se volvió recurrente y que elevó la cultura latina a lugares difíciles de imaginar hace años. Conquistando escenarios (como el Super Bowl, Lollapalooza, Coachella, Tomorrowland y más) que estaban antes reservados, exclusivamente, para artistas anglosajones.

Quizás, una de las situaciones más valiosas que ha tenido este movimiento es la posibilidad de conquistar al planeta entero, partiendo siempre desde el idioma español y el reggaetón. Poniendo a esta palabra tan criticada y estigmatizada en boca de todos y todas. Sonando en Grecia. Sonando en Croacia. Sonando en Estados Unidos. Y encontrando en el camino a otros géneros o estéticas, para tomar prestado de ellas y elevar aún más el posible impacto que cada canción o disco de este género pudiese tener.

En los últimos años existieron discos y canciones tan sonadas y habladas que hicieron que el planeta entero se volteara a escucharlos sin importar que estos fuesen en español. Que los artistas más grandes del planeta hicieran el crossover al español y no al revés como era la costumbre.

Pero aún existen intentos más ambiciosos. Encontrar y sumar estrellas de la música pop anglosajona, global, y traerlas a este universo para amplificar la obra de estos músicos latinos y que siga llegando a rincones que antes parecía imposible que llegara.

Hoy, J Balvin, Bad Bunny, Dua Lipa y Tainy toman testigo de este intento más ambicioso y se unen para estrenar el video (dirigido por Stillz) y canción “Un día (One Day)”, un track que, por donde se analice, tiene ansias de convertirse en un himno global. Cuatro superestrellas que unen su alcance y poderes para llegar a la mayor cantidad de seres humanos posibles. Una canción clave en el discurso e historia de la conquista del reggaetón y sus artistas al planeta musical y cultural. “Es cuestión de seguir haciendo hits, y no solo estoy hablando de mí, estoy hablando de todo el género. De seguir aportando y estando en los momentos culturales importantes como el Super Bowl, seguir siendo los primeros latinos que han cantado en ese tipo de eventos, seguir elevándonos”, me dijo J Balvin en una videollamada.

Tuvimos en exclusiva mundial a J Balvin, Dua Lipa y Tainy para hablar sobre lo que significa “Un día (One Day)” para la música popular.

José, conozco muy bien tu carrera y siento que ya has hecho casi todo álbum y canción de reggaetón posible, en términos de estilo o estéticas sonoras. Quizás me faltaba oírte en una canción como “Un día (One day)”. ¿Esta es la dirección que quieres para seguir tu carrera o próximo álbum?

J Balvin: Es una pregunta difícil porque esta canción la hicimos hace un año y medio. Pero sí, definitivamente es el sonido global que queremos hacer cuando se trata de música en español. Sabemos que no es una canción de reggaetón, pero para el mundo se siente como reggaetón. Nos gusta hacer este tipo de mezclas donde las personas que no saben sobre el género, conecten con nosotros de manera muy fácil. Todo salió bien con esta canción, Dua grabó su parte, hizo lo suyo con su hermosa voz, la melodía es increíble, todos le agregaron su propio sazón y estoy muy feliz y agradecido. Y sí, queremos ese sonido global pero, por supuesto, también volver a las raíces del reggaetón. Pero no podíamos perdernos de esta colaboración con Dua Lipa.

Dua, ¿crees que el mundo ha cambiado y ahora es más probable que canciones bilingües como esta sean más aceptadas?

Dua: Absolutamente. Es como si la música ya no tuviera género. Tiene mucho que ver con el artista que representa la música y ahora el artista es el género, el artista transmite la música. Y las colaboraciones que están sucediendo ahora, a veces son inesperadas, pero terminan siendo canciones increíbles y creo que eso es lo maravilloso de colaborar y jugar con diferentes sonidos y experimentar; también es la única forma de crecer como artista. Creo que las colaboraciones, especialmente entre artistas que tal vez la gente pensaría que no funcionarían, son las que mejor funcionan; lo inesperado es lo más hermoso. Es una fusión de culturas e historias que me parece hermosa y universal. La música es algo que nos hace sentir como en casa; no importa de dónde somos o el idioma que hablamos, o con qué nos identificamos, eso es lo mejor de todo.

Creo que estamos en una era en la que la música no tiene género ni idioma.

Dua: Sí, estoy totalmente de acuerdo. No es necesario que hables español para sentir la música, bailar y moverte y que signifique algo para ti.

Tainy, cuando quieres hacer un beat para una canción que tenga mayor appeal o un sonido más “global”, ¿te alejas del dembow más crudo? Esta canción está dirigida hacia allá.

Tainy: En este caso, realmente no teníamos una misión en mente, simplemente estábamos creando, estábamos tratando de hacer lo que se sintiera mejor y así es como me gusta hacer música: dejarme llevar y ver qué pasa. En ese entonces, ya tenía un par de elementos, sabíamos que teníamos algo especial que tenía una vibra diferente. Como dice José, cuando la escuchas, no piensas en reggaetón, pero puedes ver las influencias latinas, el pop, la nostalgia en el coro y la melodía. Creo que fue una combinación increíble para la música per se. Luego empezamos a ir al estudio para discutir lo que haríamos y ver quiénes estarían en la canción, Dua aceptó colaborar y ponerle un toque increíble y también Bad Bunny, fue algo fantástico y estoy súper feliz, agradecido con todos ellos, por permitirme ser parte de esto.

Creo que esta canción tiene más como un sonido dream pop.

Tainy: Exactamente. Es decir, se siente dreamy, viby, tiene un poco de todo por eso me encanta.

Dua, eres una de las artistas más escuchadas del mundo, tienes números gigantes, pero ¿cómo mides tu éxito? ¿Más streams, más personas nuevas que te escuchan, más ventas de tickets?

Dua: Supongo que durante mucho tiempo era emocionante ver cómo crecía la audiencia y poder irme de tour a ciertos lugares a los que iba frecuentemente, a muchas ciudades y países diferentes y ver cómo crecía la audiencia era muy emocionante. Pero también, ahora para mí, el éxito es poder trabajar con artistas que me encantan y admiro y personas con las que puedo colaborar que quizás ya hayan escuchado mi música, eso es súper cool.

Cuando se trata de sacar música soy la más crítica con mi trabajo, siempre digo: “Espero que le guste a la gente o espero que la reacción sea buena”. Así que creo mucho en esta canción y me emociona que ya vaya a salir y espero que a todos les guste también porque hemos pasado mucho tiempo trabajando en ella y tratando de hacerla perfecta, también tratando de encontrar el momento perfecto para sacarla y transportar a la gente a las islas. Así que sí, tengo expectativas muy altas con esta canción.

José, cuando piensas en el impacto cultural que ha tenido tu obra para la música latina, ¿te sientes presionado por esto antes de hacer música nueva?

J Balvin: Siempre busco elevar nuestra cultura en diferentes aspectos, no solo con música sino a través del arte o la moda. Siempre trato de elevar la cultura latina, pero definitivamente uno de esos aspectos es la música, porque si no fuera por la música no podría conectarme con el mundo de la manera en que lo hago ahora. Lo único que queremos es seguir elevando la cultura y me siento muy agradecido de haber conocido a Tainy porque él tiene la misma percepción que yo como latino. No queremos ser parte de esa idea anticuada y vulgar que tenía el mundo sobre los latinos, que además no era cierta. Queremos mostrar que formamos parte de la cultura, que tenemos muchas cosas que ofrecerle a esta industria y al mundo. Y no hablo de hacer música solamente para la comunidad latina, respeto a quien lo hace, pero yo me considero una persona global y quiero llegarle a todo el mundo, en todos los aspectos. Definitivamente, siempre trato de elevarme y, en este caso, junto a Dua Lipa, Tainy y Bad Bunny, porque Bad Bunny piensa igual que nosotros, él también es diferente.

Tú has sido uno de los artistas responsables de cambiar la forma en que los artistas latinos eran y son vistos en todo el mundo. Pero, ¿crees que ese concepto del “Latin lover” ha muerto?

J Balvin: Aún hay muchos chicos representando al Latin lover, no tengo nada en contra de eso, pero yo quiero mostrarle la otra cara de los latinos a todo el mundo. Ni siquiera sé si mi manera sea la correcta, podría estar equivocado, podría haber mucha gente que no se sienta identificada con lo que hago y lo que quiero hacer, y está bien. Pero al menos estoy aportando algo diferente, porque para saber lo que estás haciendo, necesitas conocer la historia de lo que sucedió. Siempre estoy estudiando lo que sucedió con diferentes artistas como Ricky Martin, Enrique Iglesias o Julio Iglesias, Marc Anthony, todos estos grandes artistas o leyendas. Pero yo siempre digo: “Deberíamos hacer esto, deberíamos agregar esto a la historia”.

Entonces, la historia está cambiando, aunque no tengo nada en contra del Latin lover, todavía hay tipos geniales como Maluma y lo respeto, pero yo voy a mostrar un aspecto diferente de la cultura.

Tainy, aunque esta canción tiene otra estética, más introspectiva, la música que históricamente has hecho y producido es principalmente para bailar, ahora que estamos encerrados, siento que esto puede ser contraproducente

Tainy: Si lo piensas de esa manera sí es contraproducente porque estás haciendo música que normalmente es para que la gente baile y vaya a un club, para divertirse y no es el mejor momento para eso. Pero en el momento en que estás creando, lo ves diferente. Llevamos un tiempo haciendo esto y ya es algo que está dentro de nosotros al momento de crear. Y aunque no vayas a clubs, puedes estar en tu casa y pasar un buen rato escuchando buena música, así es como lo vemos, no importa si quieres bailar, llorar, o escuchar la letra mientras te relajas. Es decir, lo hacemos porque nos apasiona y ese es el punto de hacer música al final del día. Estoy súper contento con esta canción y sé que mucha gente se va a identificar con ella.

Dua, “Un día (One Day)” se nota que quiere ser un hit global. Tú eres una artista que hace hits para el planeta entero, ¿qué crees que una canción necesita tener hoy en día para funcionar globalmente?

Dua: Es una pregunta difícil. Creo que las canciones necesitan tener una buena historia. Deben ser un poco pegadizas, pero lo más importante es que deben ser auténticas y ser representativas del artista y de lo que está creando y presentando. Siento que eso es lo más importante y lo que más le interesa a las personas. La autenticidad es esencial, ponerle tu sello a la música, asegurándote de que lo que haces es algo de lo que estás orgulloso, algo que realmente amas, algo que tú mismo escucharías, una historia que le haga saber a la gente que todos pasamos por lo mismo en la vida de una forma u otra, que la gente se pueda sentir identificada. Eso es lo que une a las personas y, por lo tanto, la empatía también es algo que me parece importante.

Tainy, esta canción estaba pensada para Oasis, pero, ¿el álbum hubiera tenido otro impacto si esta canción estuviese en él?

Tainy: Es difícil saberlo, pero creo que definitivamente sería diferente. Es una canción increíble y no solo está José y Benito, también Dua y creo que eso hace una gran diferencia: su estilo, su entrega, sus letras y su aporte. La canción le habría dado una energía completamente diferente al álbum que probablemente no estuvo allí. Entonces, quién sabe, pero todo pasa por algo, así que estoy muy feliz de que esta canción salga ahora. Cómo mencionó José, ya hace tiempo que estamos trabajamos en ella y juntando todas las piezas. Hubiera estado cool que se diera esa combinación en Oasis, pero ahora hay otro elemento y creo que estos tres grandes artistas increíbles y su identidad y cuán auténticos son con su sonido, hacen de esta canción una experiencia increíble.

J Balvin: Pero sabíamos que si no era con Dua Lipa, no sería con nadie más. Y siempre fue así, tengo que ser sincero, si no hubiera sido con Dua, no la habríamos hecho. Así de clara teníamos nuestra visión, y el sueño de tenerla. No había plan B, el plan B era apegarnos al plan A.

Dua, en Inglaterra es difícil que el reggaetón tenga éxito comercial, por supuesto, hay excepciones, pero creo que no es tan común. ¿Por qué crees que pase esto?

Dua: Creo que nunca lo había pensado porque yo he escuchado reggaetón desde muy joven, mis primos en Kosovo escuchan mucho reggaetón y son muy fans. Especialmente ahora que tenemos servicios de streaming, no creo que sea un género que no le guste a la gente porque yo hubiera pensado todo lo contrario. Cuando pienso en la música a nivel global, es una forma de arte tan prominente que nunca la he pensado como algo únicamente del Reino Unido ni el porqué tal vez la gente no lo escucha. No me he dado cuenta porque mucho de lo que yo hago, veo, escucho y leo –la mayoría en internet– dice todo lo contrario.

José, ¿qué le queda a la música latina por conquistar?

J Balvin: Mucho. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Creo que definitivamente es cuestión de tiempo, es cuestión de seguir haciendo hits, y no solo estoy hablando de mí, estoy hablando de todo el género. De seguir aportando y estando en los momentos culturales importantes como el Super Bowl, seguir siendo los primeros latinos que han cantado en ese tipo de eventos, seguir elevándonos. Pero lo más importante es la música, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que ser estricto en la música, esa es la clave. Y creo que es cuestión de tiempo, las nuevas generaciones son mucho más abiertas para escuchar lo que quieran. Necesitamos seguir trabajando, ser disciplinados al respecto. Es decir, ¿quién hubiera pensado que lo que estamos viviendo ahora era imposible para mucha gente hace cinco, diez años? Es cuestión de seguir trabajando y tener una visión clara de que somos globales.

¿Sigue siendo posible innovar en una industria tan saturada y poblada como la industria de la música latina?

J Balvin: Tienes que mantenerte fiel a ti mismo. Yo ahora estoy en una posición muy bendecida de no tener que seguir una corriente porque nosotros hacemos la corriente, al menos en nuestro movimiento. Cuando estaba creciendo, por supuesto, seguía las corrientes. Cuando Daddy Yankee hacía algo, yo iba en la misma dirección. Ahora tengo mucha confianza y pienso: “Está bien, ahora la gente me está escuchando, creen en lo que estoy haciendo”. Así que simplemente sigo lo que creo que es correcto y, por supuesto, tengo un gran equipo –Tainy, Sky– que me dice lo que piensa y eso es lo que se necesita, un equipo que te diga: “Puede que te encante, pero no creo que sea lo correcto”, me sirven más los “no” que los “sí”.

Tainy, tú reformulaste el sonido de la música pop global, afinaste la manera en la que estábamos acostumbrados a oír reggaetón. ¿A dónde más crees que puedas llevar al género?

Tainy: Siempre estamos dispuestos a mezclar. El reggaetón siempre ha sido un género en el que se intenta incorporar un poco de todo y, probablemente, darle un sonido diferente. Creo que José está haciendo un trabajo increíble, mezclando muchos géneros y haciendo un sonido más global porque el reggaetón tiene diferentes tipos de reggaetón que probablemente no resuenen en diferentes ciudades, pero lo está haciendo en algunas de ellas. Creo que probablemente aceleraremos un poco más el ritmo para hacer más pop o house. Creo que es una combinación cool y he estado probando cosas diferentes y suena bastante bien. Tal vez se convierta en la nueva ola, en la que todos comenzarán a participar, pero hay tantos géneros en este momento y artistas jóvenes entrando con diferentes sonidos que es un momento increíble para la música en general, pero también para el género del reggaetón.

