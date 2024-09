Jack Daniel’s hace café con whisky para cubrir tus necesidades

El café muy fuerte puede traerte de la muerte después de una noche de tragos, pero que mejor si el brebaje pospone tu cruda agregando whisky a la mezcla, sin parar de golpe la fiesta.

Supuestamente tomando en cuenta eso, el whisky más famoso de Estados Unidos acaba de entrar al mercado del café. Sí, ahora Jack Daniel’s vende café sabor whisky.

La mezcla proviene de JD y World of Coffee, según Tennessean, y es una combinación de café arábica 100 por ciento infusionada con whisky genuino. Jack Daniel’s dice que tiene «notas claras de caramelo y vainilla de Jack Daniel’s Old No. 7 Tennessee Whiskey», y añade que es kosher pero, desafortunadamente para algunos, no es alcohólico.

Puedes comprarlo en su tienda en línea, donde una lata de 250 gramos cuesta $21.95 dólares y una bolsa de 40 gramos $6.95 dólares. Por ese precio, esperarías que el producto viniera acompañado de un par de botellas grandes de Jack (pero no).

El whisky puede aportarle un toque especial a muchos alimentos y Jack Daniel’s vende una variedad de productos impregnados en alcohol con aplicaciones culinarias en su tienda de internet, incluyendo pastel de whisky; carne de res, cerdo y pollo marinados en whisky; nueces sabor whisky; y bolitas de madera y carbón para ahumar. También venden una bolsa para laptop con la marca, si estás dispuesto a presumir tu alcoholismo funcional mientras llevas tu computadora contigo.

Uno podría esperar que el café funcionara como una buena base para el producto principal de Jack Daniel’s, permitiendo replicar el sabor del whisky y al mismo tiempo lograr dos tipos de alcohol a la vez. Pero si esto es demasiado para ti, para los verdaderos abstemios y los policías de la diversión, también hay una versión descafeinada. Pero, honestamente, ¿cuál es el punto?

