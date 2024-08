Jack White ha prohibido los teléfonos en sus shows en vivo, porque Jack White

Jack White. Le encantan los vinilos (le gustan tanto que probablemente se casaría con uno), odia los teléfonos. Entonces, obviamente, está prohibiendo los teléfonos en sus próximos shows en vivo, mismos que comenzarán en abril, luego del lanzamiento de su próximo álbum, Boarding House Reach. programado para el 23 de marzo. Tío Jack, ya siéntese, creo que ya vio demasiado Black Mirror.

Me gustaría agregar que esto no es sólo una petición educada para que tú, ya sabes, no uses tu teléfono para tomar fotos y videos en los shows. Más bien, es una orden. Así es como funcionará, según una declaración publicada por el equipo de trabajo del tío Jack:

Al llegar al lugar, todos los teléfonos y otros aparatos de captura de fotos o video se guardarán en una bolsa Yondr que se podrá abrir hasta el final del espectáculo. Esta bolsa mantiene sus teléfonos protegidos durante todo el show y, si es necesario, puedes desbloquear tu teléfono en cualquier momento en una Zona Yondr en el vestíbulo o las salas de espera.





¡Yondr, la elección de encarcelamiento telefónico del pueblo!

Pues bueno, Jack White quiere que estés #presente en sus shows, ¿tal vez es porque está profundamente enamorado de los vinilos? La verdad es que no lo sé. Esta declaración también señala que «creemos que vas a disfrutar mirar por arriba de tus dispositivos por un momento y experimentar la música y nuestro amor compartido por ella EN PERSONA», y asegura a los fanáticos que van a poder publicar material audiovisual de los shows, obvio que sea de su cuenta oficial de Instagram: @officialjackwhitelive.



Ahora, obviamente hay varias formas de sentirse al respecto sobre esto. El primero es un poco frívolo: obviamente Jack White ha prohibido los teléfonos en sus shows porque si tuviera Facebook, su nombre sería Jack «The Vinyl Lover» White. Él siempre ha preferido las tecnologías antiguas por encima de las nuevas, por lo que tiene sentido que los teléfonos lo utilice como un concepto que valide esto. El segundo es peor: tal vez … esto … es … ¿bueno? Como un asistente frecuente que es bastante bajo de estatura, es muy difícil tratar de ver desde atrás de personas súper altas. Cuando esas personas agraciadas con altura colocan sus teléfonos en el aire para tomar videos, la situación empeora. Y también hay algo que decir acerca de disfrutar de lo que está delante de ti sin tener que concentrarte en él porque estás tratando de encontrar el filtro adecuado para la foto de algo que viste hace cinco minutos.

Pero también: ¿no es esto solo la vida moderna? Incluso creo que tomar tus propias fotos y videos es también una parte importante de las experiencias que tienes en los conciertos. Te da un sentido de propiedad y conexión con lo que has visto, y es agradable poder compartir cosas que has disfrutado con otras personas. ¿Hay algo realmente malo con eso? Publicar una imagen de Jack White que fue aprobada por él no es lo mismo que postear una que tomaste tú mismo.

Hay pros y contras con esta política, sin dudas, y para lo que es, creo que con poner algunos carteles, y hacer que el artista en el escenario le pida a la gente que use menos sus teléfonos es mucho mejor que encerrar los teléfonos a sus dueños como un maldito dictador tecnofóbico. Sin embargo, dicho esto, creo que esto va a atraer a los propios fanáticos de White. Pero bueno, al llegar al final de esta historia, con todas sus facetas conflictivas exploradas, me sorprende el hecho de que, en verdad, solo hay una cosa de la que podemos estar seguros y de acuerdo todos: Jack White realmente quiere besar un vinilo.

Este artículo apareció originalmente en Noisey US.