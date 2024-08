Jack White cree estar listo para recibir esa ‘sangre nueva’ que ‘el rock necesita’ ¡ja!

Jack White, quien quiere jugar la de prefecto de la escuela del Rock, se encuentra en promoción de su próximo álbum, Boarding House Reach, a lanzarse el 23 de marzo. Recientemente concedió una entrevista en KROQ, estación de radio de Los Ángeles, donde habló un poco sobre lo que él vislumbra como el futuro de la música de guitarras, y señaló que está listo para que la «nueva sangre joven realmente tumbe a todos». Según Spin , White dijo:

El rock ‘n’ roll necesita una inyección de sangre nueva para tumbar a todos en este momento. Pienso que se está fermentando y está a punto de suceder y creo que es bueno. Desde el comienzo del rock ‘n’ roll, cada diez, doce años hay un soplo de aire fresco … una especie de lo que podríamos llamar «actitud punk» o algo así, una locura. Las cosas enloquecen y se quedan locas un par de años, y luego se vuelven sutiles. Y luego tienes que esperar a que llegue la próxima ola y hacer que la gente se emocione y grite de nuevo. Lo vemos en Third Man todo el tiempo, muchos actos de rock ‘n’ roll joven, y puedo decir que en los últimos años son definitivamente diferentes de hace cinco años. Así que puedo adelantar que algo está a punto de explotar nuevamente.

El Rock, especialmente en los últimos años, ha estado viciado por la idea de que va y viene por épocas en oleadas; hay una idea de que se enciende y se apaga, a veces en respuesta a factores sociales. Si bien eso puede tener sentido cuando hablas específicamente de gustos convencionales (por ejemplo, la última vez que la música de guitarras fue realmente masiva en el Reino Unido fue durante la era del Landfill Indie a finales de la década de 2000), es un poco extraño escuchar decir esto a alguien que imaginas sin problema como aficionado a la música de guitarras.

Y esto porque en realidad el mundo nunca, NUNCA, ha carecido de una gran cantidad de música de guitarras bien enérgica: solo tienes que saber dónde buscarla. Hay escenas musicales en todo el mundo que producen cosas sorprendentes e innovadoras todo el tiempo. Por lo tanto y como presentación para Jack White, aquí están algunos de mis actos de guitarra favoritos (y estos son solo los que pude recordar en el poco tiempo que tuve para escribir este blog) así que Jack,mientras presumiblemente estabas esperando el identikit de cinco tíos serios que te volaran la cabeza con sus riffs intrincados; los siguientes personajes han estado listos para hacerlo bien TODO este tiempo:



Snail Mail

Lindsey Jordan de Snail Mail es una de las guitarras más emocionantes de la música en este momento, ¿y adivina qué? Es una ella, no un tipejo. Mientras que su lanzamiento anterior Habit habita en un lugar más relajado, recientemente le prometió a Noisey que su próximo álbum debut será un disco de que nos triturará. Jack White haría bien en sentarse y escuchar y tal vez ampliar un poco sus horizontes.

Sheer Mag

Si Jack White todavía está esperando que una banda «tumbe a todos», entonces claramente no ha escuchado a Sheer Mag. La banda técnicamente más competente en el rock, con uno de los mejores vocalistas en cualquier género. Me parece que Sheer Mag bien podría ser del gusto de White, quien de alguna manera aparentemente ha logrado perdérselos. Envuelve tus oídos en esto Jack y no esperarás mucho más.

Sports Team

A menudo se sugiere que el mejor rock’n’roll viene de Inglaterra, donde la gente se volvió muy hábil para enfrentarse y patearle los dientes a las formas de arte estadounidense. Si eso es lo que Jack está buscando, aquí está la mejor nueva banda de rock de Inglaterra, Sports Team . Un poco de Pulp, un poco de Haircut 100, muchos riffs. Dales un giro.

The Spook School

Si el rock está destinado a ser desafiante, obstinado, incendiario y lo que mierdas te dé la gana, todo eso en conjunto se parece mucho a lo que The Spook School está haciendo. Puede que no suenen a que están tocando riffs muy serios e inspirados en Nashville, pero son bandas como esta, las que alientan la autoaceptación y el amor propio a través de sus letras, las que en realidad cambian el mundo. ¿No era eso lo que Jack White tan desesperadamente quería escuchar?

Hay otras además: Goat Girl, Sorry , Girl Ray, Shame … Aunque White podría estar quizás pensando al momento de su entrevista en la versión más rockera y estadounidense del rock’n’roll, la cual de cualquier modo siempre está lista para ser reventada por alguien como el siempre talentoso Benjamin Booker , si Jack expande un poco esa visión encontrará otras opciones por las que vale la pena emocionarse. Aquí la variedad en el sonido nos demuestra que lo que él buscaba estuvo aquí todo el tiempo: los músicos jóvenes están tumbando a todo el mundo todo el tiempo; pero probablemente él no sepa buscarlos en los lugares correctos.

