Jack White está trabajando en un nuevo disco

Según reporta Billboard, White le sugirió al New York Times que «se estaba preparando para grabar música nueva». Third Man Records, el sello de White, publicó en su cuenta de Twitter el lunes pasado que el solista se encuentra preparando su tercer álbum de estudio. Además, Third Man Records adjuntó dos fotos de White y su banda:

Con Blunderbuss y Lazaretto, White dejó una estampa clara de su talento como solista, y logró desprender su carrera de su primera banda, The White Stripes. Además, su estilo musical lo ha llevado a giras por todo el mundo, pavimentando el nuevo camino que adoptó el artista. Aún no existe una fecha oficial para el lanzamiento de su nuevo proyecto, pero esperemos que dé tan buena referencia de él como sus dos álbumes de solista.

