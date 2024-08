Jackie Mitto es el verdadero rey del teclado

Podríamos fácilmente armar un caso que argumente que la música de Jamaica con todos sus géneros (rocksteady, dub, reggae, ska, dancehall…) ha sido la música más influyente desde la segunda mitad del siglo pasado.

Por supuesto, la música en Jamaica se alimenta de otros géneros no necesariamente nativos de la isla. Es importante recordar que durante el desarrollo y auge del R&B (eventualmente soul) en los Estados Unidos, la gente en Jamaica intentaba con sus radios pescar la señal de las radiodifusoras del sur de Florida. Estándares del soul fueron reinterpretados por músicos en Jamaica y el rocksteady muestra esa influencia de la estética del R&B de mediados del siglo pasado.

Si bien esa influencia estadounidense marcó varios géneros en Jamaica, los músicos de la isla han hecho otras aportaciones a la cultura pop: King Tubby desarrolló la famosa cámara de eco que es indispensable para el desarrollo del dub, el famoso Sleng Teng riddim (primer riddim desarrollado de forma digital) es considerado el arquetipo del Dembow que es la base del reggaeton. El remix como recurso, fue también en gran medida desarrollado por Tubby.

Todo lo anterior sin considerar la influencia de Bob Marley en la música y cultura popular. Desde mediados de los setenta, Marley ocupaba un lugar similar al de rockstars de la envergadura de Mick Jagger y su influencia política en la isla era equivalente a la de un Secretario de Estado.

Gracias a Bob, músicos como los Stones, Paul Simon y Elton John viajaron a Jamaica a grabar. Tal vez el caso más famoso y exitoso es el del controversial músico francés Serge Gainsbourg, quien se apersonó en Kingston con el único objetivo de grabar con el legendario dueto de productores Sly & Robbie. Gainsbourg grabó con los Revolutionaries, una de las mejores bandas de estudio en Jamaica. Las I Threes (Rita Marley, Marcia Griffiths y Judy Mowatt) también participaron en las sesiones cuyo resultado es uno de mis discos favoritos de Gainsbourg: Aux Armes Et cætera. El célebre disco de Gainsbourg incluye su controversial versión y adaptación en reggae de «La Marseillaise». El viejo Serge era un cabronazo.

Dentro de esa misma tradición de músicos en Jamaica, es indispensable tener presente al amo de los teclados: Jackie Mittoo. Jackie es uno de los músicos fundadores de la seminal banda de ska: The Skatalites. Es con esa banda que Mittoo empieza a tener éxito en la peleada industria musical jamaiquina.

Los Skatalites son considerados como una de las bandas canónicas del ska en Jamaica y produjeron varios éxitos, el más celebrado tal vez sea ‘The Guns Of Navarone’ cuyos acordes tomaría Marley para componer el intro de su ‘Redemption Song’. Además de ese clásico los Skatalites fungieron como banda de estudio para varias estrellas en Jamaica y por sus filas pasaron nombres de gran importancia como Don Drummond, Cedric ‘Im’ Brooks, Roland Alphonso y el gran Tommy McCook entre otros. Todos ellos con carreras largas y exitosas fuera de los Skatalites que además durante los sesenta eran la banda de casa del legendario sello Studio One.

The Skatalites en su alineación actual

De todos los miembros de los Skatalites, el más influyente y exitoso sería Jackie Mittoo que se convertiría a la postre en el director musical de Studio One. Una vez fuera de los Skatalites Jackie se reubicó en Toronto, Canadá es ahí donde empieza a grabar discos como solista. Su debut como solista es Keyboard King que grabó en gran parte por la insistencia de Bunny Lee. Desde su paso por los Skatalites Jackie tocaba tanto el piano como el órgano Hammond. El sonido del Hammond en el reggae y sus géneros asociados se debe en gran medida a la influencia de Mittoo.

Su acercamiento inicial con Studio One sucede desde que Jackie era un joven que tocaba con pequeñas bandas es entonces que el fundador de Studio One Coxsone Dodd lo llama para que colabore en el estudio. Cuando Coxsone contrató a Jackie inicialmente su responsabilidad en el sello era componer cinco riddims a la semana. Su trabajo con los Skatalites y con los vocalistas que grabaron en Studio One a mediados de los sesenta establece las bases para el sonido que ‘rockers’ como Augustus Pablo popularizaran en los setenta de manera internacional. La influencia de Mitto en Pablo es evidente en la melódica y órgano que son el sello de las composiciones de este último.

La obra de Jackie comprende diferentes géneros como el ska, reggae, dub, rocksteady y funk. Durante su paso por Studio One editó sendos clásicos y sus propias interpretaciones de riddims clásicos como ‘Black Organ’, ‘Reggae Rock’ y ‘Drum Song’ todos con el sello del teclado funky de Mittoo. Por otro lado su interpretación del tema del lejano oeste ‘Hang ‘Em High’ es definitivamente la versión más funky del estándar de Dominic Frontiere hecho famoso por Hugo Montenegro en el filme del mismo nombre y que Booker T. y sus MGs intepretaran en su álbum Soul Limbo.

El legado de Jackie Mittoo está bien documentado y varios de sus discos han sido reeditados y varias compilaciones han reunido lo mejor del genio de los teclados.

