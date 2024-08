Jai Paul regresa para su aparición anual

Jai Paul está por ahí en algún lado, viviendo al máximo su misteriosa vida. Y de vez en cuando reaparece. Más recientemente sobre todo con noticias sobre su sello, The Paul Institute, que dirige junto a su hermano A.K Paul. El año pasado lanzaron los primeros temas de los artistas que firmaron, Fabiana Palladino y Ruthven. Hoy, según los posts de Instagram (que pueden ser de Jai Paul o de la cuenta de un fan, quién sabe), parece que su sello se prepara para otro lanzamiento nuevo (o tal vez solo van a entrar al giro de poner afiches en los postes).

https://www.instagram.com/p/Blb136xB7No/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wfst1pvp62es

A la izquierda: Fabiana Palladino y Ruthven. A la derecha, Hira, y una mujer aún no identificada. Ambas se presume que serán los próximos actos en lanzar música a través de The Paul Institute. Como siempre, cualquier otro detalle, fechas de lanzamiento, etc., brillan por su ausencia. ¡Agárrense!

