Jalisco se prepara para una Copa Cannábica con nueve talleres de autocultivo

Artículo publicado por VICE México.

Una mujer de aproximadamente 60 años se acerca a un joven que usa una gorra con una planta de marihuana que lo identifica como parte de los organizadores del evento, y con una voz tímida le pregunta:



“Disculpa, ¿sabes dónde puedo conseguir un poco de marihuana?”

El joven, primero desconcertado, echa un vistazo a su alrededor, donde nubes de cannabis quemado flotan sobre cerca de 250 personas esparcidas por la explanada de una hacienda. Entonces, sonríe y responde, “Claro, señora. Acérquese con cualquiera de esos chavos de allá que están fumando y pídales un toque. Nadie le va a decir que no”.

La mujer da las gracias y camina para perderse entre las nubes de humo.

Estamos a las afueras de la capital de Jalisco, a finales de septiembre, en un taller de autocultivo organizado por el colectivo 420 Guadalajara. Se trata de un evento de dos días en los que se busca dar talleres básicos y avanzados para la creciente comunidad cannábica de la región. Este evento, además, es el primero de nueve talleres de autocultivo que serán organizados por diferentes colectivos cannábicos a lo largo de Jalisco como preparativo para una gran copa que preparan para 2019: la Jalisco Cannabis Cup.

A los pocos minutos, la mujer de 60 años vuelve con el organizador. Tiene los ojos rojos, una gran sonrisa, y evidentemente está pacheca.

“Tenías razón, amigo, ya me compartieron”.

La regulación de la marihuana es una realidad. Mientras vemos cómo se regula su consumo y su comercio en otros países, en México nuestros legisladores siguen dando largas. Pero eso no ha detenido a los activistas pro cannábicos ni a la sociedad civil, que cada día se hace más presente para exigir un cambio en los modelos de regulación. Los crecientes talleres de información cannábica a lo largo del país son un ejemplo de esta imparable fiebre verde.

Entre los asistentes a este taller se encuentran los cultivadores y extractores más experimentados de la región y el país. Pero también hay principiantes, sobre todo gente mayor, que con curiosidad de niños se pasean por los puestos y escuchan las conferencias mientras toman apuntes o graban video. Algunos preparan una pipa mientras otros aceptan el porro que circula a media conferencia.

Los organizadores me explican que 420 Guadalajara es un colectivo de la ciudad que colabora con otros colectivos cannábicos en Jalisco y que, cada uno a su manera, buscan impulsar la marihuana en esta región del país. Desde cultivadores, extractores, abogados, periodistas, vidrieros… esta asociación lleva ocho años impulsando la comunidad cannábica de Jalisco y organizando eventos que tienen como fin promover el autocultivo y eliminar los estigmas alrededor de la planta.

Lagos Growers impartiendo un taller avanzado de autocultivo en exterior.

Las conferencias programadas para este taller se dividen en dos escenarios, uno para principiantes y otro para cultivadores y extractores avanzados. En el primero, aquellos principiantes escuchan las técnicas básicas para cultivar, así como los mitos y realidades legales de la planta. En el otro, expertos en extracciones muestran cómo hacer bubble hash y RSO en vivo, mientras los expertos en autocultivo exterior dan las claves para preparar un sustrato de calidad.

“Lo dividimos para que aquellos que ya hayan asistido a otros talleres puedan venir a encontrar algo nuevo, de la voz de los que más conocen sobre sus temas”, me explica uno de los organizadores. “También es importante que la gente que no conoce sobre el tema pueda venir a escuchar talleres sobre qué es la planta, sus beneficios, usos… sin tener que conocer toda la terminología avanzada”.

Así se ve un dab.

Los escenarios están separados por una zona con mesas en donde los diferentes colectivos muestran sus productos, entre los que se pueden encontrar flores de marihuana, kief, extractos, pipas, bongs y sábanas. También hay un par de establecimientos de comida, y una barra con cocteles cannábicos: mojitos endulzados con azúcar infusionada y shots de mezcal con raíces. También hay un enorme jardín donde los asistentes van a tirarse cuando quieren descansar de las incesantes conferencias cannábicas. Al fondo, debajo de unos grandes árboles, está la zona de acampar, donde los organizadores y algunos asistentes pasan la noche para no perderse ni un minuto de este maratón cannábico.

Casi todas las conferencias se llenan al punto de que no son suficientes las sillas y algunas personas tienen que permanecer de pie para escuchar aquellas que llaman su atención. Pero además de las charlas, el evento cuenta con un ciclo de cine cannábico y un lineup de DJs. Es como un campamento informativo, donde los jóvenes con más experiencia le rolan información a los más grandes y curiosos. Y se vale fumar.

Mientras termina el domingo y se vacía esta hacienda, los organizadores me cuentan los futuros planes para la Copa y para el movimiento cannábico jalisciense. Con este evento se arrancan una serie de talleres a lo largo del estado —que contemplan eventos en Sayula, Puerto Vallarta, La Chona, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno— para expandir el movimiento cannábico en el estado y fortalecer el autocultivo a nivel regional, mientras se preparan las plantas que concursarán en la Jalisco Cannabis Cup, que se llevará a cabo en septiembre de 2019. La copa, me explican, solo contará solo con categorías de flores —no extractos—, y contará con la participación de Marc Emery, de Cannabis Culture, como jurado para las muestras.

“Imagínate que alguien como la señora que andaba pidiendo marihuana aprenda a cultivar y gane la copa del próximo año. Estaría chido, ¿no?”, me dice uno de los organizadores. “ Y si no, pues a lo mejor va, no gana, pero sigue aprendiendo como cultivar mejor, y hasta les cuenta a sus amigas para que lo hagan”.

@fixzion