James Blake reveló una canción nueva con André 3000 durante un DJ Set

Como si haber colaborado con Kendrick Lamar y Travis Scott no hubiera sido suficiente para James Blake en 2018, parece que ahora quiere añadir a otro ícono del hip hop a su lista de cómplices de track.

El fin de semana pasado, durante un DJ Set llevado a cabo en Brooklyn como parte de su nueva gira por Estados Unidos ––que ya no tendrá nada que ver con fines promocionales de su disco The Colour in Anything––, el productor londinense sorprendió a los asistentes con un tema inédito que incluye un verso del legendario André 3000.

Videos by VICE

Por el momento, no se conoce más información de la colaboración, aunque no sería la primera vez que el cofundador de Outkast trabaje con Blake, pues en uno de sus últimos proyectos, Look Ma No Hands, incluyó al británico tocando el piano para uno de los dos tracks que lo conforman.

En una entrevista para GQ en octubre pasado, 3000 declaró “tener discos duros repletos de música inédita grabada en su casa únicamente con su voz y una horrible guitarra”. A espera de poder conocer más de la canción, puedes escucharla en el video de acá abajo a partir del 7:40.

Conéctate con Noisey en Instagram.