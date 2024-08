James Blake se pone en modo glitch y dark con «If The Car Beside You Moves Ahead»

La cosa con James Blake es que no tiene ningún respeto por tus sentimientos. Siempre se ha destacado para mí como uno de esos artistas que pueden componer una canción que hace que quieras llamar a tu ex o ponerte tus audífonos y salir a caminar en un parque vacío como a la 1 AM o simplemente ponerte a llorar un poco mientras estás en el club. Desde que apareció por primera vez con sus EPs y singles en el 2009, ha estado encontrando maneras de apropiarse de esa calidez de la cinta mezclado con sintetizadores brillosos y el ruido y el susurro de su voz. En ese entonces, era más que probable que escucharas sus voces agudas e inquietas, como en 2010, » I Only Know (Lo que sé ahora) «, o choppeadas en algo como » Air & Lack Of theof » de 2009.

Su última canción, «If the Car Beside You Moves Ahead» es un retorno triunfal a esa fórmula original y compleja. Su voz comprimida que parece ir flotando sobre un verso en loop, sacudiéndose entre su forma natural y el tono con el pitch aumentado, delicadamente nasal que se ha convertido en uno de sus sellos emblemáticos a lo largo de los años. Por momentos, los sintetizadores están *así de cerca* para hacernos recordar el chillwave (QEPD, te extrañamos), donde los sintes funcionaban como una cama sobre la cual yacía todo lo demás. Este es el primer material en solitario original que hemos escuchado de él desde el LP lanzado en 2016 The Color in Anything, un álbum que fue uno de mis favs del año. Ahora Blake, extendió su paleta de sonidos a través de los ritmos electrónicos oscuros y sintetizadores que le valieron esa temprana (y sin duda molesta) etiqueta «post-dubstep», para volver con baladas de piano y voces limpias. Las voces manipuladas digitalmente estaban ahí, no me malinterpreten, pero «If The Car Beside You Moves Ahead» se siente más como de la era CMYK de Blake. Y no me es queja.

Videos by VICE

Va a ser emocionante ver si Blake nos sorprende y lanza un nuevo disco o un EP para coincidir con la gira europea de DAMN de Kendrick Lamar del próximo mes en donde él será el acto abridor. Mientras tanto, escucha a este nuevo track en la parte de arriba, y mantén tus sentimientos.

Puedes encontrar a Noisey en Español en Twitter o Instagram.

Este artículo apareció originalmente en Noisey UK.