James Franco fue acusado por 5 mujeres de comportamiento sexualmente inapropiado

El actor y director James Franco ha sido acusado por cinco mujeres de tener un comportamiento explotador y sexualmente inapropiado, según reporta Los Angeles Times.

Franco ganó el premio a Mejor actor en una comedia o musical en los Golden Globes del domingo pasado, y llevaba un pin de Time’s Up en su solapa durante el discurso de aceptación, con el fin de solidarizarse con las mujeres y hombres que han sido acosados en su espacio de trabajo.

«Estaba hablando con él, cuando de repente vi que su pene estaba expuesto», dijo Violet Paley, de veintitrés años, al LA Times. «Me puse muy nerviosa y le dije: ‘¿podemos hacer esto después?’. Me bajó la cabeza y yo no quería que me odiara, así que lo hice».

Paley dijo que, después, su relación sexual con Franco continuó. El abogado de Franco negó las acusaciones.

Otras mujeres han acusado a Franco de usar su estatus de celebridad para explotar a mujeres en el set. Sarah Tither-Kaplan, una exestudiante de la escuela de actuación fundada por Franco, dijo que ella fue presionada a salir desnuda en una escena de una orgía de una película. Según Tither-Kaplan, Franco removía los protectores plásticos de las vaginas de las actrices en las simulaciones de sexo oral. Dos actrices más le dijeron al LA Times que Franco se molestaba cuando las mujeres no aceptaban a desnudarse en el set.

Después de que Franco ganó su Globo de oro, la exactriz Ally Sheedy criticó al actor en una serie de tweets, ahora borrados.

«James Franco acaba de ganar», trinó Sheedy. «Por favor nunca me pregunten por qué abandoné la industria del cine y la televisión».

El pasado martes en la noche en «Late Show», de Stephen Colbert, Franco negó las acusaciones en su contra y dijo no tener conocimiento de lo que le hizo a Ally Sheedy.

En 2014, Franco intercambió mensajes privados por Instagram con una niña de diecisiete años en un intento por cuadrar un encuentro en un hotel.