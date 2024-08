James Rodríguez, el genio del marketing y la nueva mina de oro del FC Bayern

«Nuestro director de medios me ha informado que tan pronto como el compromiso de James Rodríguez se haya alcanzado, tendremos un incremento de seis cifras en el número de likes o seguidores», dijo Karl-Heinz Rummenigge, miembro de la junta del FC Bayern, la tarde del miércoles ante los medios. El préstamo a dos años del colombiano por parte del Real Madrid tendrá un impacto de marketing mayor que el de LeBron James o que la misma Copa del Mundo para el conjunto alemán.

El ganador de la Bota de Oro del Mundial de 2014 goza de gran fama no sólo en su amado país Colombia, también en toda América del Sur, Asia y Estados Unidos. James tiene el look, el estilo elegante y la sonrisa contagioso para vender playeras. James llegó al Bayern poco después de ser anunciado como el segundo futbolista en la lista de tendencias en Twitter relacionadas al mundo del futbol en los Estados Unidos. No por nada James es un gigante de las redes sociales. En Instagram, Facebook, y Twitter está clasificado en el cuatro lugar, detrás de colosos como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, y Neymar, con más de 77 millones de seguidores (32.2 millones en Instagram, 32.3 millones en Facebook, y 12.8 millones en Twitter). De acuerdo con la revista Forbes, el valor total del colombiano en los medios del mundo deportivo se ubica en la quinta posición, detrás de superestrellas como CR7, Steph Curry, Messi, y Neymar. Abajo de James se encuentran figuras como Usain Bolt, LeBron James, y Conor McGregor. «El valor comercial semanal de las publicaciones en Facebook de James tienen un valor actual de 594,496 euros», explica el Dr. Tobias Haupt, director del Institute for Football Managment en Múnich.

Además de su talento, James es la superestrella que el Bayern quería y necesitaba comprar. Las críticas por su falta de acoplamiento en el Real Madrid podrían pasar desapercibidas. De acuerdo con Rummenigge, el mediocampista de 26 años fue «una idea» del entrenador Carlo Ancelotti, quien ya tuvo la oportunidad de entrenarlo en Madrid. «Decidimos que nos gustaría seguir adelante con la transferencia». Pero los responsables de concretar el traspaso no debieron pensarlo dos veces, ya que James representa más que un riesgo financiero por su valor de marketing.

En 2016, James vendió 1.2 millones de playeras en todo el mundo. La única playera que superó esta cifra fue la de Lionel Messi (1.9 millones). El colombiano incluso superó a Cristiano Ronaldo, quien vendió 900 mil. Estas cifras son esperanzadoras para los directivos del Bayern. Cuando James fichó por el Real Madrid en 2014, el club merengue vendió un total de 345 mil playeras el primer día. El departamento de ventas registró cerca de 33.5 millones de euros en el mismo lapso de tiempo.

Sin embargo, el éxito del 10 de la selección colombiana portando la playera del FCB está por verse todavía. A pesar de sólo haber hecho su debut en pretemporada con el equipo alemán, las tiendas en línea se quedaron sin playeras con el número 11 en unas cuantas horas.

James, quien supuestamente ganará cerca de 7.9 millones de dólares por temporada con la opción de compra de más de 40 millones, recuperará sus ganancias y su valor de marketing. Ahora, el desafío será llevar al FC Bayern a la cima.