Janet Jackson y Daddy Yankee estrenan el remix latino para “Made For Now”

Una de las canciones que apuntaban a dominar el verano pasado y se quedó corta en expectativas, al menos en Latinoamérica, fue el ambicioso junte que Janet Jackson acordó con el sacrosanto padre del reggaetón moderno, Ramón Luis Ayala aka el Cangri aka la D y la Y aka Daddy Yankee.

Era un poco normal. “Made For Now” es una canción que explora la edulcorada fórmula del reggaetón contemporáneo pero en su configuración lingüística anglosajona. Y un reggaetón en inglés está bien, puede disfrutarse por igual, pero es como un taco sin salsa: Técnicamente no tiene nada de malo, pero todos sabemos que hace falta ese sabor especial.

Por ello, la emperatriz del pop decidió darle un giro a su sencillo, imitando a ídolos del millennialismo como Drake y Justin Bieber para abrirse a cantar en español ––aunque su propio hermano ya lo había hecho en los 90. El resultado es valioso. La voz de JJ en nuestra lengua es una cucharada de brebaje sanador en tiempos de amor a las fronteras, mientras que Daddy Yankee tiene más espacio en esta versión para hacer lo que mejor sabe hacer: un verso pegajoso con palabras que le gustan a la gente que no habla español como “loco”, “caliente” y “rumba”.

El remix está producido por Eric Krupper, Dirty Werk, Canova y Benny Benassi. Escucha “Made For Now”, la canción de Janet Jackson y Daddy Yankee en su versión en español abajo.

