Japón prepara su Mundial de rugby como ellos saben: con dibujos animados

Después de su actuación tan inesperada como magnífica en la última Copa del Mundo de Rugby, los japoneses ya están anunciando y calentando el próximo Mundial, que se disputará en el país nipón en 2019.



Para elevar la emoción, la organización ha lanzado un tráiler de anime (¡cómo no!) con un título tan típicamente nipón como Ultimate Rugby Battle —algo así como La Batalla Definitiva del Rugby. Sus protagonistas deberán enfrentarse a numerosos enemigos (¡cómo no!) y llegar al límite de sus fuerzas (¡cómo no!) para conseguir… bueno, un ensayo.

El vídeo, basado en el manga Fist of the North Star de Buronson y Tetsuo Hara, es una compilación de clichés del manga a medio camino entre Los Caballeros del Zodiaco, Capitán Harlock y Naruto… y termina, por supuesto, con un enfrentamiento absolutamente épico contra un rival aparentemente insuperable.

Como pone al final del propio tráiler, en Japón no pueden evitar darle un ‘hype’ loco a todo. Pero eh: mola.