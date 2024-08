Japón quiere agregar mayonesa a los hotcakes

El domingo por la mañana, Lifehacker sugirió que la forma segura de hacer hotcakes un poco más esponjosos era agregar una cucharada de mayonesa en la mezcla. El tweet del artículo fue acompañado por una fotografía de un «hotcake» tan alto como un ladrillo, desafiando por mucho las nociones de qué es un hotcake. Es como una esponja inflada. Un hotcake con Bumpit.

El tweet generó un cataclismo colectivo en Twitter. Directamente es un pastel, un «cake» sin el «hot». Es un soufflé. Detengan esto, dijeron entre dientes algunos de los comentadores más apasionados, comparándolo con tonterías sin relación alguna; los detractores de la caucasidad más pura gritaron hacia el vacío.

Pero, ¿qué creen, amigos? La receta es japonesa.

¿El ingrediente secreto para conseguir un hotcake grande y esponjoso? Mayonesa.

Incluso si no fuera alérgico a la mayonesa, un hotcake no debería ser más grueso que una edición de pasta dura de la Guerra y la Paz.

Lo blancos lo hicieron de nuevo.

La caucasidad.

Cada día nos alejamos más de la luz de nuestro señor.

Entiendes la idea.

En realidad sólo basta agregar claras de huevo batidas en la mezcla. Saquen esta mierda de blancos de mi timeline.

El artículo de Lifehacker tomó inspiración de otro artículo publicado por Food52 casi dos semanas antes, en donde probaban una receta casera que había tenido mucho éxito en el Twitter de Japón, a finales del mes pasado. En esta receta, un internauta con un don culinario reveló el truco para hacer los hotcakes japoneses perfectos, famosos por ser bastante altos.

Es una receta que requiere un huevo, 2/3 de taza de agua gasificada y dos cucharadas de mayonesa Kewpie en una olla, seguidos de 150 gramos de la mezcla para hotcakes, revolver con cuidado y dejarlo a fuego lento sobre la estufa. Tres minutos de cada lado dan como resultado una superficie firme, gracias al agua mineral, y un interior esponjoso, gracias a la mayonesa.

Tanto Food52 como Lifehacker sugirieron sustituir la mayonesa Kewpie —que es un poco más dulce que la mayoría de las mayonesas occidentales comerciales y por tanto con un sabor más sutil—por la Hellmann’s, cuyo sabor es tan sutil como un mazo. Eso podría explicar, en parte, la repulsión generalizada por la sola idea de esta receta. Aún así, Occidente no es ajeno añadir mayonesa en preparaciones aparentemente inesperadas; realmente no has vivido si no has hecho un pastel de mayonesa y chocolate.

«Al principio, cuando escuché esto, mi reacción inmediata fue, ¡qué asco!» escribió Adrianna Adarme, autora de Pancakes: 72 Sweet and Savory Recipes for the Perfect Stack, a MUNCHIES el lunes por la mañana. «Pero después, cuando lo pensé mejor, recordé que hace mucho tiempo, preparé un pastel sureño con mayonesa y ¡era delicioso! Y el agua mineral tampoco me sorprende, porque hay muchas masas y pasteles que mejoran con el agua carbonatada. Los sureños usan 7-UP en sus pasteles para volverlos más ligeros, y ¡funciona!»

«No te burles de algo hasta que lo hayas probado, especialmente cuando se trate de comida extranjera», escribió la bloggera culinaria Angela Lattimer el lunes por la tarde a MUNCHIES. «La mayonesa kewpie es dulce y agrega suavidad. Para mí, usar mayonesa kewpie es parecido a usar yogurt. Ambos funcionan de maravilla en la receta correcta». Lattimer tiene una receta que podría valer la pena para hacer hotcakes gruesos y esponjosos estilo japonés con mayonesa en su blog, Bake It With Love; es una de muchas opciones que circulan por internet.

«En esencia, la mayonesa sólo es huevo y aceite, la razón de por qué tiene un olor ligeramente fuerte es el vinagre agregado», escribe la bloggera Shihoko de Chopstick Chronicles en el preámbulo de su receta en 2015 para estos hotcakes. «Pero cuando la mayonesa se hornea, el vinagre se evapora, eliminando así cualquier sabor u olor de la mayonesa y dejando la base pura de huevo y aceite».

Shihoko no respondió de inmediato a MUNCHIES en busca de algún comentario respecto su opinión acerca de esta receta, por la que tanta gente perdió la cabeza. De cualquier manera, ella tiene razón: la mayonesa sólo es huevo y aceite, emulsionados. Por favor, sólo cálmense.