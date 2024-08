Jeff Mills lanzará el álbum debut de Spiral Deluxe, su banda de jazz

Después de dos EPs y de interminables presentaciones en Europa y Japón desde 2014, Spiral Deluxe, el cuarteto de jazz electrónico comandado por el pilar del techno Jeff Mills, lanzarán su álbum debut titulado Voodo Magic. Spiral Deluxe está ensamblado por Yumiko Ohno —de Buffalo Daughter y Cornelius—, Kenji “Jino” Hino y Gerald Mitchell —miembro de Galaxy 2 Galaxy.

El nuevo LP se inspiró en la exploración de todos los espectros sonoros de la música actual y fue grabado durante dos días en el Studio Ferber de París. Cada canción se completó en una sola toma con el fin de “capturar el momento”. Voodo Magic son 4 canciones originales y un remix del icónico DJ y productor de Detroit, Terrence Parker.

Al igual que con la mayoría de la música de Mills, el álbum debut de Spiral Deluxe saldrá a través de su propio sello Axis Records el próximo 7 de septiembre.



Tracklist:

A1. E=MC²

B1. Voodoo Magic

B2. The Paris Roulette

C1. Let It Go (original mix)

D1. Let It Go (Terrence Parker mix)

