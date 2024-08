Jeff Mills: «Tenemos que hacer el techno más interesante, innovador y seductor»

Justo antes de visitar por primera vez las ciudades de Bogotá y Medellín, el portal londinense Attack Magazine publicó una concisa pero interesante entrevista con el hechicero mayor, Jeff Mills. La leyenda del techno conversó de manera íntima con el editor de Attack, Greg Scarth, acerca de socialismo, universalidad y su arraigado deseo de lograr que el techno sea más interesante e innovador.

«Siempre será más fácil aceptar la norma, seguir la corriente y no tener que repensar o cuestionar. En mi caso, me es placentero cuestionar lo que conocemos como hechos. Me gusta mucho reexaminar, mirar las cosas desde diferentes perspectivas. No en busca de crear conflicto, sino más por simple curiosidad», asegura.

«Todavía no estoy convencido que nosotros –artistas, productores y DJs– estamos todo lo posible para hacer el techno más interesante, más innovador y seductor. Con toda la libertad creativa que el género permite, pienso que muchos de nosotros decidimos no utilizarla. Muchos prefieren la manera más práctica, para –literalmente– hacer música específicamente para que la gente baile y no para convertirla en algo más importante. Hay una diferencia».

Lee la entrevista completa a continuación.

