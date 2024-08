Con este simulador puedes vivir como un testigo de Jehová por un día

Este artículo fue publicado originalmente en Motherboard, nuestra plataforma de tecnología.

A nadie le gusta cuando un testigo de Jehová intenta venderte su religión, cuando en realidad preferirías estar haciendo cualquier otra cosa. Es muy probable que ese testigo lo odie incluso más que tú, especialmente si es un adolescente.

Misha Verollet es un ex testigo de Jehová que vive en Viena. El Jehova’s Witness Simulator 2018 es un videojuego diseñado por él y que condensa su experiencia de infancia durante cuatro minutos más o menos.

Verollet utilizó gráficos simples y cuadros de texto para expresar la sofocante vida que tuvo. Caleb —el protagonista— explora su casa, va puerta por puerta para compartir el mensaje de la iglesia, y esquiva preguntas groseras de otros niños en la escuela pública. Es un tipo de juego de “simulador de caminante” corto con un mensaje efectivo: ser testigo de Jehová puede ser alienante y extraño.

El creador se sinceró sobre su juego y su temprana vida en la iglesia en un Ask Me Anything de Reddit. Un usuario le preguntó cuándo decidió dejar la iglesia.

«Básicamente cuando me di cuenta de que no podía cumplir con todo y de que una vida de libertad y abrazar la muerte en el Armagedón era mejor que estar enjaulado esperando la llegada del fin del mundo y luego morir de todas formas porque Dios podía leer mis pensamientos», escribió.

La iglesia es una secta cristiana que piensa que el mundo es diabólico y Dios va a arreglarlo forzando la llegada del fin del mundo. Como dijo Verollet, los miembros tienden a vivir el momento y a centrarse en “salvar” a cuanta gente sea posible porque ellos creen que el Armagedón está a la vuelta de la esquina.

Él dejó la iglesia forzándola a excomulgarlo. «Podría haberme limitado a decirles que no quería ser testigo de Jehová, pero… no tuve el valor», escribió en Reddit.

En vez de eso, se acostó con una mujer con la que no estaba casado y se lo contó a todo el mundo. «Tuve que presentarme ante un comité judicial (un tribunal de ancianos de la zona), confesar mi pecado y luego negarme a arrepentirme, luego fui desterrado y rechazado por mi familia y mis amigos desde entonces», explicó.

Puedes jugar al juego de Verlott aquí.