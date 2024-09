Jello-shots de aperol spritz y clementinas

Porciones: 24

Preparación: 2 horas 15 minutos

Ingredientes

6 clementinas 1/2 taza de jugo natural de clementina 1/2 taza de Aperol 1 taza de Prosecco o vino espumoso 1.5 láminas o 1 1/4 cucharadas de grenetina (si eres vegano puedes usar agar-agar) 1/2 taza de azúcar equipo: 1 molde para muffins y una olla pequeña

Direcciones

1. Corta las clementinas por a la mitad. Puedes usar tangerinas, naranjas, mandarinas, toronjas o el tipo de cítrico que quieras. A mí me gustan las clementinas porque tienen una piel más firme y porque no tienen semillas. Exprime el jugo de las clementinas con las manos, pero ten cuidado de no romper la cáscara de ninguna forma.

Tip: A mí me gusta retirar toda la pulpa con la mano y ponerla en el jugo, eso dará más sabor y aspecto rústico.

2. Calienta un poco el jugo en una olla a fuego medio. Cuando el jugo esté tibio (tibio, ¡no dejes que hierba!) mezcla la grenetina y el azúcar. Remueve constantemente para que se integre bien. Deja que repose la mezcla durante 5 minutos.

3. Coloca las cáscaras de las clementinas en el molde para muffins de forma que se mantengan seguras. Cuando el jugo esté frío, añade el vino espumoso y el Aperol.

4. Vacía la mezcla dentro de las cáscaras de clementina con cuidado. Refrigera durante toda la noche, o al menos durante 2 horas.

5. Cuando la grenetina haya hecho su trabajo y los jello-shots estén bien cuajados, colócalos en una tabla para cortar con la cáscara hacia arriba.

6. Con un cuchillo muy filoso, corta cada jello-shot a la mitad a lo largo, con cuidado recorta las partes de la cáscara sobrantes (con las tijeras se hace mejor trabajo que con el cuchillo). Sírvelos mientras estén fríos.

De How-To: Jello shots de Aperol Spritz