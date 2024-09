Jennifer Cardini: La mente detrás de Correspondant

Es un hecho que la escena electrónica a nivel mundial es controlada por hombres, pero también lo que es un hecho es que afuera hay una gran cantidad de DJs y productoras que saben muy bien lo que están haciendo. Un claro ejemplo es Jennifer Cardini, fundadora y cabeza de la disquera francesa Correspondant.

Para los que no conozcan Correspondant, es una disquera que con apenas un par de años ya ha dado mucho de que hablar a nivel mundial. Tanto productores, DJs y promotores han apostado por esta nueva propuesta. En México ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a un par de artistas de la disquera y pronto podremos ver a Jennifer, por lo cual me puse en contacto con ella para que nos cuente acerca de su más reciente EP y su próxima gira en México.

Thump: Llevas una carrera de más de 20 años, has sido locutora de programas de radio, residente en varios clubes, etc. Cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido este viaje para ti, ¿cuáles son los estilos musicales por los que has pasado?, ¿cómo has visto la evolución de la música dance en todo este tiempo?

Jennifer Cardini: En primer lugar, es importante mencionar que tengo cuarenta y cuando era adolescente me tocó vivir el comienzo del movimiento. La emoción de las primeras fiestas rave y de acid house, descubrir los primeros lanzamientos de Red Planet y Underground Resistance cambiaron mi vida y la vida de muchas personas de mi generación. Llevaba tiempo escuchando música hecha con sintetizadores como Depeche Mode, Fad Gadget, Kraftwerk o Psychic Ty, fue algo natural que empezara a escuchar música de Aphex Twin o LFO.

En cuanto a la evolución diría que la pasión de unos cuantos se convirtió en una industria, con su lado positivo cuando uno puede vivir de esto y lo negativo cuando la perspectiva comercial, que en estos momentos se está desarrollando; pierde la calidad musical y le da un mensaje erróneo a los jóvenes: No necesitas cultura musical si puedes aventar pasteles.

Empezaste tu carrera como DJ, ¿qué fue lo que te motivó a empezar a hacer tu propia música?, ¿cómo describirías la música que haces?

Solo quería escuchar música club en casa y el vinilo era el único medio para la música electrónica cuando tenía 19 años. Creo que mi disquera es una buena descripción de lo que me gusta, pero también me gustan otras cosas como disco clásico, pop o música clásica. Cuando estoy mezclando me gusta poner clásicos, pero también siempre estoy buscando cosas nuevas, productores no muy conocidos, música que me sorprenda a mí y también a la gente. Pienso que mi principal objetivo es compartir música que amo con gente que nunca olvida que esta ahí para pasar un buen momento.

Con una trayectoria tan larga seguramente has vivido miles de cosas, ¿cuál ha sido el momento más significativo de tu carrera?

Hay bastantes, mi primera vez en Rex o Pulp, tocar B2B con Michael en estos venues y conocer a la familia Kompakt. También sería muy difícil olvidar cuando toqué en festivales como Primavera Sound o Benicassim, o la primera vez que toque en La Santanera o Guadalajara.

En el año 2011 fundaste Correspondant, disquera relativamente joven, a la fecha cuenta con 27 lanzamientos incluyendo tracks de varios artistas mexicanos e internacionales como Rebolledo, Daniel Maloso, Zombies In Miami, Daniel Avery, Marc Houl por nombrar algunos. ¿Cuál ha sido la ideología con la que has ido construyendo la disquera?

¡Amor, sudor y felicidad!

A lo largo de estos años has publicado tu música en diferentes disqueras como Crosstown Rebels, Mobilee, Output, etc. Hace unos días estrenaste «The Ballroom», nuevo EP en colaboración con David Shaw, el cual se publicó en Correspondant, ¿Con qué criterio seleccionas las disqueras para publicar tu música o cómo es el proceso?

Para ser honestos ha funcionado más por sentimientos y encuentros, con Crosstown Rebels paso después de unas hamburguesas en «Freshness Burgers» en Tokio con Damian.

Con Mobilee, conocí a Anja por su programa de radio y me cayó muy bien, después ella me preguntó si quería remixear un track de su EP, el cual hice con Shonky.

Hay disqueras a las cuales me encantaría mandarles mi música, pero soy una productora lenta y para ser honesta en estos momentos, Correspondant se lleva todo mi tiempo.

Aparte de «The Ballroom», ¿hay algo más en lo que estés trabajando?

He trabajado constantemente con David, hemos estado de tour haciendo b2b y tenemos un segundo EP planeado para otoño. También estamos juntando ideas para nuestro primer álbum. Si encuentro tiempo (y espero que así sea) publicaré un EP en Correspondant como solista para el invierno.

Sé que vienes de gira a México, ¿para cuándo está programado el tour?, ¿en qué estados de la república vas a tocar?, ¿vienes sola o con algún miembro de la familia Correspondant?

Ja México. ¡Fue amor a primera vista, amo su país, la gente, la música y la comida! Soy una gran admiradora de la escena mexicana, en este momento estoy segura que es una de las escenas más interesantes. La música es pesada pero con una fuerte influencia del rock y mucho humor, ¡me encanta! Por el momento he firmado música de Zombies in Miami e Iñigo Vontier, para septiembre Max Jones lanzará su primer EP en Correspondant y por supuesto perdimos la cabeza con los remix de Daniel Maloso a Naum Gabo y el remix de Rebolledo a Red Axes. No necesito llevar a nadie… estoy visitando a la familia J.

¡Voy a tocar en los siguientes lugares, me encantaría verlos por ahí!

04/06/2014 – MN Roy, Cuidad de México.

05/06/2014 – Diente de León, Puebla.

07/06/2014 – Chupiteria la Favorita, Guadalajara.

14/06/2014 – Topazdeluxe, Monterrey.

15/06/2014 – Tara, Cuidad de México

La escena electrónica a nivel mundial se esta poniendo muy divertida, hay muchos proyectos muy buenos saliendo de todas las esquinas del planeta, ¿qué artistas, discos o disqueras no te puedes sacar de la cabeza?, ¿qué nos recomiendas escuchar?

Fat Whites, Man Power, Weval… Amo la disquera Optimo y la música de Young Males o Decius, pero supongo que tendré que parar si quiero llegar a abordar el avión.

¡Nos vemos pronto México!

