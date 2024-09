Jérôme Boateng o la historia del defensa que se hablaba a sí mismo en el campo

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Hace poco, Javi Martínez llamó al zaguero alemán Jérôme Boateng «el mejor defensor del mundo». Aunque este tipo de elogios deben tratarse con precaución cuando provienen de compañeros —máxime después de las semifinales de la Champions League del año pasado—, lo cierto es que Boateng lleva varias temporadas a un nivel excelente. No en vano fue uno de los jugadores clave en la victoria de Alemania en el Mundial de Brasil.

Cuando Jérôme empezó, muy poca gente creía que fuese capaz de llegar a la élite. Más de una vez se le consideró inconstante y arrogante; a los 23 ya había jugado en cuatro clubes profesionales, pero aún no quedaba claro cuál era su mejor posición en el campo. Los fans intuían que Boateng tenía cualidades, pero jamás se imaginaron que su ambición fuese tan enorme.

Los compañeros de la redacción alemana de VICE Sports se encontraron con Boateng en Múnich para hablar sobre su juego, su filosofía de vida, su supuesta arrogancia… y sobre el misterioso doble de Drake que se encontró el jugador del Bayern en Berlín.

Se supone que tengo que mandarte saludos del doble de Drake que te encontraste en Berlín.

¿De dónde salió esa foto? [ríe]

El chico nos dijo que del ‘backstage‘ en un concierto de Ryan Leslie.

¡Claro! [ríe] Dile que yo también le mando saludos. ¡Espero que Ryan regrese pronto a Berlín!

Lo haré. Acabas de firmar con la empresa de representación Roc Nation, que lleva a deportistas pero también a muchos artistas. ¿Crees que los músicos y los futbolistas tiene algo en común?

Hmm… creo que hay similitud en los horarios. Los músicos están completamente ocupados y básicamente están siempre fuera de casa. Eso se intensifica cuando están de gira. Antes de producir un álbum, sin embargo, tienen un tiempo de descanso de uno o dos meses. Nosotros solo tenemos esos meses en vacaciones; el resto del año lo pasamos viajando. Si te toca jugar de visitante en la Champions League, te pasas en el hotel dos o tres noches por semana. Es muy extremo. Otra similitud son las entrevistas, el hablar de tu trabajo con la prensa.

Tengo la sensación, sin embargo, de que los futbolistas intentan evitar dar entrevistas. Al fin de cuentas, el fútbol va de lo que ocurre en el campo. No obstante, a todos les interesa la personalidad de los jugadores… ¿no?

Por supuesto, pero eso en la música también ocurre. La gente subestima la parte de la ejecución en directo. Cuando un artista sube al escenario, tiene que proyectar, porque la gente quiere ver algo por lo que pagó. Es una de las partes más importantes de este trabajo. La personalidad sí que importa, y mucho, en el mundo de la música.

¿Hasta qué punto los atletas pueden apoyarse en su talento natural?

Bueno, no llegarás a ninguna parte si no trabajas duro. Como antes lo entiendas, mejor.

El chófer del taxi que tomé para llegar aquí era un bávaro de la vieja escuela. Me dijo: «Boateng es sensacional. Me encanta su arrogancia.» ¿A qué se refería con eso?

A lo mejor hablaba de mi estilo, no lo sé. Mucha gente lo confunde con arrogancia, pero de verdad que no es mi intención. No trato de ofender a la gente, es simplemente la forma en que juego. Siempre lo he hecho así desde que era niño.

También dijo que nunca se imaginó que mejorarías tanto como hasta ahora.

¡Hay que trabajar para mejorar! Me he esforzado mucho durante los entrenamientos. He hecho mucho trabajo técnico y he mejorado mi habilidad con el balón para poder utilizar ambos pies. Lo más importante que he aprendido en los partidos es estar más relajado, aprender de mis errores para no cometer faltas innecesarias. La paciencia ha sido clave para mí. A medida que pasan lo años vas ganando en ‘timing‘, porque has pasado por las mismas situaciones miles de veces y ya sabes cómo actuar. Los ejercicios de concentración también me han ayudado mucho. El Bayern suele tener la posesión del balón mucho rato: nos vemos en problemas muy pocas veces durante los partidos, y por eso tienes que estar siempre pendiente.

Juan Mata encara a Jérôme Boateng en la final de la Champions League de 2012. El defensa alemán ha mejorado enormemente desde entonces. Imagen vía WikiMedia Commons.

¿Cómo lo logras?

Todo mundo lo hace diferente. Yo personalmente me hablo a mí mismo para estar alerta. Sé que suena raro, ¡pero a mí me funciona!

¿Ha habido gente cuyo consejo te haya ayudado a mejorar? Personas que te hayan dicho «libérate, no temas intentar un pase largo» o cosas similares.

Claro. Por ejemplo, hablo con mi hermano mayor [Kevin-Prince Boateng] y mi padre. Cuando me critican, sé que están siendo honestos. Me tomo sus críticas muy en serio. Pero la mejora individual es un proceso, no pasa de la noche a la mañana; las críticas constructivas ayudan, pero el entrenamiento y la confianza son lo más importante.

Tienes 27 años y probablemente tus mejores años como defensa están por llegar. ¿Has pensado alguna vez en qué te gustaría hacer después de tu carrera como futbolista?

Desde luego que sí, tienes que pensar cómo organizarás las cosas para tu futuro. Nunca sabes lo que puede pasar. Siempre tienes que estar prevenido.

Vale, pero no nos has dicho qué es exactamente lo que querrías hacer…

Es que… bueno, en realidad no lo he decidido. A lo mejor invierto en alguna empresa, o me meto en el mundo de la moda. Hay muchas oportunidades. También podría practicar otro deporte o dedicarme a hacer de entrenador. Desde mi punto de vista no importa lo que hagas siempre que lo hagas bien.

Estás en la cima de tus habilidades, eres uno de los mejores defensores de Alemania: no te imagino empezando algo de la nada y convirtiéndote en uno más entre muchos, la verdad.

Es un desafío, por supuesto. Todo el mundo necesita probarse, descubrir dónde están sus límites y encontrar aquello que realmente desean hacer. Si logras encontrarlo, ¡entonces llegarás lejos!

