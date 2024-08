Jeromes Dream volvió, así es que tuvimos que charlar con Erik Ratensperger

A finales de marzo, en el grupo de Facebook donde uno puede compartir, hablar, discutir y pasar materiales (nuevos o viejos) de distintos subgéneros que se desprendieron del HC, International Endmusic, me di por enterado de la noticia del regreso de Jeromes Dream, la icónica banda de hardcore DIY de Connecticut, Estados Unidos.

Un integrante de esta página compartió un link que anunciaba: “JEROMES DREAM – NEW LP 2018”. Sobresalía una de las fotos más populares de este grupo integrado por Erik Ratensperger (batería), Jeff Smith (bajo/voz) y Nick Antonopulous (guitarra) donde se les ve tocando en vivo, y la cual se convirtió en la portada de su discografía lanzada en 2005 por Alone Records: Completed 1997 – 2001 .

Videos by VICE

Este trío, uno de las principales que se encargaron de hacer verdadero screamo en décadas pasadas, llegando a distintos lugares de todo el mundo gracias a lo caótico de sus canciones, en ese link que sorprendió a todos –muchos pensamos que se trataba de una broma, o tal vez de un “desquiciado fan” intentando estafar a alguien–, Jeromes Dream solicitaban ayuda, ya que habían comenzado a componer nuevas canciones, tiempo después de haber tenido una llamada telefónica que los hizo volver a estar juntos.

Entonces, el mensaje que Jeromes Dream dejó para sus seguidores fue: “Una ola de inspiración nos golpeó a los tres después de hablar por primera vez desde que JD terminó en 2001 […] Pensar que ha pasado mucho tiempo y de repente, encontrarnos recordando el pasado, hablando sobre lo que significa nuestra música para nosotros, y como la mentalidad DIY sigue siendo tan relevante el día de hoy, como lo era en aquel entonces […] Aquí todo vuelve a comenzar […] Hemos decidido hacer un LP”.

Sin embargo, y porque el regreso de Jeromes Dream trajo comentarios de todo tipo: algunas personas tomaron los 15 mil dólares que se recaudaron como una cantidad de dinero bastante alta para hacer un disco de screamo, aun cuando lo haran a la vieja escuela junto a Kurt Ballou (guitarrista de Converge), en su estudio God City. Mientras que otros, quizá con la esperanza de presenciar por primera vez a Erik, Jeff y Nick tocando en vivo después de casi dos décadas, comprendieron que la cantidad de dinero era la suficiente para cubrir sus gastos (viajes, alojamiento, reta del estudio de grabación, mezcla, masterización, procesos del vinyl, envíos, etcétera).

Hoy la época y la manera de revivir los días de ayer son distintos, más sencillos. Jeromes Dream lo está demostrando y su nuevo LP lo grabarán en el próximo otoño, por lo que nos pusimos en contacto con Erik para saber más acerca de su regreso tan esperado y el cual ha dado mucho de qué hablar dentro del circuito hardcore.

Noisey: Lo último que supe de Jeromes Dream fue que tú, Erik, estuviste tocando la batería con The Virgins. ¿Qué pasó con Jeff y Nick durante todo este tiempo?

Erik: Cuando Jeromes Dream terminó los tres decidimos tomar caminos por separado. No hubo alguna razón en específico, sólo que nuestro tiempo como JD había concluido y la vida siguió. Te estoy hablando que esto fue hace más de diecisiete años. Los tres hemos pasado por muchas cosas, tanto profesionalmente como personalmente. Sin embargo, no creo poder hablar sobre lo que le sucedió a Jeff, Nick o a mí mismo. Pero cuando los tres volvimos a hablar por primera vez, en septiembre del año pasado, fue como si nunca hubiéramos dejado de hacerlo. Nos sentimos inspirados y con la idea de volver a estar juntos, de hacer música otra vez.

Incluso el año pasado, Zegemabeach Records, hizo un álbum tributo a Jeromes Dream titulado It’s more like an homage to you. ¿Sabían de esto? ¿Tuvieron algún contacto con los encargados de este sello?

Sí. Ellos nos preguntaron si podían hacer el álbum. Nos mantuvimos en contacto para saber del proyecto. Lo que nos encantó más allá de escuchar nuestras canciones interpretadas por otras bandas, fue que las ventas y donaciones adicionales fueron destinadas a una organización de beneficencia llamada Flint Rising, la cual trabaja con los afectados por la crisis de agua en Flint, Michigan.

Jeromes Dream solía tocar en sótanos, gimnasios, escuelas, entre otros lugares muy underground y DIY. ¿Ustedes aún siguen escuchando hardcore, “screamo” o aquel estilo musical que junto a Orchid, Reversal of Man, entre otras bandas “popularizaron”?

Siempre hemos escuchado todo tipo de música. Como JD oíamos punk, hardcore, jazz, funk, etcétera. Y la escena underground, en aquel tiempo, para nosotros era la mejor, ya que estaba plagada de bandas muy creativas que hacían cosas completamente interesantes. Sin embargo, no sólo era tocar hardcore. La música no era lo único que estaba ocurriendo a finales de los noventa y principios del 2000. Para nosotros más bien fue como un proceso, una especie de descubrimiento. Por ejemplo, ahora todo es más sencillo. Puedes entrar a Spotify y saber sobre muchas cosas a la vez. Antes era emocionante dar con un LP en la tienda de discos y preguntarle al empleado algunas cosas sobre ese vinyl, o simplemente dejarte llevar por la portada, arriesgarte y quedar impresionado o no después de escucharlo. Personalmente recuerdo cómo me emocioné con el LP de Portraits of Past, igual que cuando escuché el primer disco de Blonde Redhead en esa época. También recuerdo a Godspeed You! Black Emperer y Do Make Say Think, quienes hacían un estilo de música que jamás había escuchado. Fue una época muy chingona dentro del ambiente underground. Y sí, en aquel momento, más allá de Orchid o Reversal of Man, nos encantaban bandas como Angel Hair, Swing Kids, Honeywell, Sleepy Time Trio, Maximillian Colby, Saetia, Piebald, The Party of Helicopters, Makara, Karate, Slint, Sunny Day Real Estate… Había demasiadas.

Pienso que cuando ustedes eran jóvenes, Jeromes Dream debió darles mucho aprendizaje. ¿Qué cosas valoran el día de hoy?

Me parece que la clave está en pensar que los diferentes caminos que tomamos fueron lo mejor, sin importar las críticas. Creo que lo principal es confiar en tus instintos. Con JD siempre estuvimos comprometidos, siempre hicimos las cosas por nuestra cuenta. Como resultado, JD en ese momento era la forma más pura de expresión artística para nosotros. La relación que creamos entre los tres y la música con la que crecimos, más la cultura del hardcore DIY, definitivamente, para mí, ha influenciado muchísimo en la manera como me desarrollo en la vida.

Creo que tú, Erik, fuiste el primer integrante de Jeromes Dream que comenzó a imaginar una reunión. ¿Qué te hizo pensar en algo que muchos fans de la banda creyeron jamás sucedería? Jeff y yo realmente nos hemos mantenido esporádicamente en contacto. Algunas veces nos reuníamos a cenar o algo así. Yo vivo en Los Angeles y él está en San Francisco, así que vernos es bastante fácil. Siempre terminábamos hablando de JD, de lo que significa para nosotros. Por supuesto hablábamos de Nick y de lo mucho que deseábamos que él estuviera con nosotros en ese momento, hablando de los viejos tiempos. Realmente no existe una razón por la que Jeff y yo perdimos contacto con Nick. Entonces, cuando los tres finalmente pudimos conversar después de todos estos años, creo que naturalmente surgió la idea de volver a estar juntos, inspirándonos en una habitación para hacer música nueva.

De hecho, en el Instagram, jeromesdreamforever, fue donde uno comenzó a preguntarse qué ocurría con Jeromes Dream, ya que ahí se publicaban muchas fotos viejas, flyers, entre otras cosas. Pero ¿por qué decidieron grabar la conversación que tuvieron ustedes tres y mostrársela a sus seguidores?

La conversación se dio el 3 de septiembre de 2017, diez días antes de nuestro aniversario número veinte. No sabría decirte por qué grabé la conversación, sólo sentí que era algo importante. Como mencionas, ya había estado publicando algunas cosas en Instagram relacionadas a JD. Para eso creé una cuenta IG para obtener fotos antiguas y flyers. Comencé a subirlas y llegaban preguntas sobre algún posible show de reunión, la publicación de nuestra discografía en vinilo, o si algún día haríamos música nueva.

Al final de todo algunos fans sí le atinaron, Jeromes Dream tendrá nuevo disco este 2018.

Sí. Todo se fue dando poco a poco.

Algo que siempre caracterizó ha Jeromes Dream fueron los gritos. ¿Jeff en las nuevas canciones que están trabajando tendrá la misma voz de robot y continuará gritando sin micrófono?

Sólo te puedo decir que sonará a nosotros, a JD [risas].

¿Hay alguna historia del por qué Jeff nunca usó un micrófono en los shows?

Simplemente no lo necesitaba [risas].

¿Qué es lo que más están disfrutando en estos momentos, de nueva cuenta como Jeromes Dream?

No se trata de volver a disfrutar las cosas haciendo ruido o música caótica. Se trata de hacer música que toque nuestras almas, que tenga una intención. Estamos trabajando mucho para hacer canciones que evoquen un sentimiento.

Kurt Ballou, el guitarrista de Converge, es famoso porque también ha producido a muchas bandas de su época. Ahora se me vienen a la mente Pg. 99 y Orchid ¿Qué les dijo cuando le propusieron trabajar con él?

Todo lo que dijo fue: “Wow. Increíble que estén de vuelta. Cuenten conmigo” [risas].

Jeromes Dream y Orchid

¿Han recibido comentarios de sus viejos amigos, los de aquella escena de hardcore DIY, a finales de los noventa principios del 2000?

Realmente no, aunque muchos nos mantenemos en contacto por Instagram. Tenemos muy buenos recuerdos de aquella época, cuando todos juntos hicimos algo diferente; en especial con los chicos de Orchid, con quienes compartimos muchísimas historias.

¿Ya están completamente preparados y conscientes de que el regreso de Jeromes Dream para muchos significa demasiado? Menciono esto porque hoy en día tienen muchos seguidores que jamás los vieron tocar en vivo, más que por YouTube.

En este momento sólo estamos enfocados en hacer el mejor LP posible. La única razón por la que estamos haciendo esto es por todas las personas que contribuyeron a la campaña de crowdfunding que lanzamos. En tan sólo veinticuatro horas logramos el 90% de nuestra meta, y sólo tres días después llegamos al 100%. Es algo increíble y no nos estamos tomando esto a la ligera. Mucha gente está poniendo toda su confianza en nosotros. Es algo bastante poderoso.

Por último, ¿ qué piensas que representa Jeromes Dream para el hardcore DIY?

Representa el no arrepentirte de hacer las cosas como uno quiso. Representa la confianza de uno mismo. Representa el ser quien eres. Y también representa el no temerle a la vulnerabilidad. Eso es Jeromes Dream.