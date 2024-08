Jerry Seinfeld no hace nada en el video nuevo de Vampire Weekend

“Sunflower” es la más colorida y caleidoscópica de las cuatro canciones que ha soltado Vampire Weekend de su próximo álbum, Father of the Bride, así que no es más que lo propio que el video, lanzado hoy, vaya en dirección contraria. El clip dirigido por Jonah Hill es un homenaje a Nueva York en todo su esplendor, con un Ezra Koenig de rostro compungido paseando por lugares emblemáticos de la ciudad: el restaurante gourmet judío Zabar’s, un uptwon deli y Jerry Seinfeld haciendo muecas. Así es, el gran señor de la comedia aparece mirando fijamente a la cámara y haciendo expresiones faciales un poco doloridas y no mucho más. La cámara da vueltas y el cuadro se divide en varias tomas y todo bien.

Steve Lacy, quien colabora en el tema, acompaña a Koenig a lo largo del video. La producción fue en realidad modesta, pero suficiente para generar un poco de caos en el rush de la cena el mes pasado en Zabar’s. Mira el video arriba, tal vez te regale un poco de solaz mientras sigues esperando Father of the Bride, que se estrena el 3 de mayo.

