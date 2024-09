Jesé lanza otro videoclip de reggaeton con todos los clichés posibles

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

La temporada pasada no le fue demasiado bien al delantero madridista Jesé Rodríguez, a quien aún no hemos visto a su mejor nivel después de la grave lesión que sufrió en marzo de 2014. El canario, sin embargo, va recuperando la forma poco a poco sobre el terreno de juego…

…y mientras tanto, nos ¿deleita? los oídos fuera del campo con su faceta musical. Jesé, cuyo nombre artístico es Jey M, lanzó hace escasos días el videoclip del remix oficial de su canción Yo Sabía… y, como podíamos imaginarnos, la pieza contiene todos los clichés posibles del reggaeton.

Dos Audi R8, tipos con gafas de espejo y colgantes de oro haciendo gestos absurdos con las manos, un caserón con piscina… y sobre todo, cosificación de la mujer a más no poder. Tetas y culos por todas partes aderezados con una letra digna del mejor Gustavo Adolfo Bécquer. Criterio estético y poesía pura. Excelso. Superlativo.

Aquí tienes algunos fragmentos de la letra para poder apreciar mejor sus sonetos alejandrinos y sus referencias culturales.

Yo sabía que esto iba a pasar

que tu y yo íbamos a terminar

haciendo cositas locas

Quiero saber más de ti, yo no se qué hacer

mujer si no estoy contigo me siento vacío, lo sabes bien

aprovecha estoy para ti mujer, para darte placer

Y sobre todo, nuestra estrofa favorita. A ver si eres capaz de entender qué huevos dice, porque nosotros hemos sido totalmente incapaces de descifrar su extraordinaria complejidad.

Parece un sueño, pero realidad

ver como tu sensualidad, hace que mi versatilidad

domine fuerte a la habilidad

En fin. Tal vez es culpa nuestra, porque el reggaeton nos parece una especie de epidemia letal que ríete tú del Zika, pero la verdad es que preferiríamos que Jesé se dedicara al fútbol… por el bien de la Humanidad, más que nada.