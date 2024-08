Jhay Cortez es la nueva joya de la música en español

En el reggaetón hay nombres de culto: Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Zion y Lennox, Ozuna, Anuel AA. Artistas consolidados que con cada sencillo logran millones de views en pocos días. Bad Bunny logró 13.918.960 views en cinco días con “Callaíta”; Zion & Lennox 12.216.752 views en dos semanas con “Gauyo” ft Anuel AA, por ejemplo. Detrás de ellos hay una nueva ola de artistas que están sonando bastante fuerte y asegurando un relevo sano: Lunay, Sech, Darell, Lenny Tavárez, Cazzu, Nathy Peluso y Jhay Cortez entre los más destacados.

Recuerdo la primera vez que escuché a Jhay Cortez, fue con “Están pa’ mí”, en colaboración con J Balvin. Y la última vez que hablé con Balvin me comentó esto: “Me gusta trabajar con talentos nuevos. La idea no es hacer siempre featurings con nombres conocidos, parte de esto es trabajar con artistas que van empezando, yo alguna vez estuve ahí y con Jhay me pasó que apenas escuché lo que hacía y vi cómo producía quise trabajar con él”.

Jhay Cortez tiene 25 años, es de Río Piedras, Puerto Rico y ya tiene a su nombre premios ASCAP por “No es justo”, interpretada por J Balvin y Zion & Lennox; “I Like it”, interpretada por Cardi B, Bad Bunny y J Balvin y “Criminal” de Nati Natasha y Ozuna. Fue escritor de estas canciones y su nombre también está en la gira de Vibras (abrió la gira ); uno de los discos más revolucionarios en la historia del reggaetón. Jhay entró al mundo del mainstream latino produciendo y escribiendo para otros: “Es un poco difícil, claramente; esto de hacerte un nombre al comienzo de tu carrera. Crecí en Carolina, Puerto Rico (para mí la cuna del reggaetón), ahí hay muchos estudios de música y me la pasaba de estudio en estudio aprendiendo. Empecé de muy joven, ya a los 11 años estaba escribiendo canciones, a los 14 años produciendo y a los 16 años grababa. Conocí a muchas personas, artistas; gente del medio y me hice amigo de varios. Realmente mi meta siempre fue ser artista, así que me preparé muy bien, hasta lograr tener un estilo definido”, me comentó por teléfono desde Puerto Rico.

Jhay tiene un sonido bastante influenciado por el hip hop americano de los dosmiles, podrías ubicarlo entre The Marshall Mathers LP, de Eminem y el reggaetón de la vieja escuela como Más flow 2 de Luny Tunes o The Last Don de Don Omar. Además, me dijo que pasó parte de su infancia estudiando en New Jersey: de segundo grado a quinto. “Yo era súper fanático de Eminem. Fue el primer artista que me voló la cabeza, también de Don Omar y Arcángel. Quería ser como ellos. Esos sonidos fueron los que me hicieron querer hacer algo con la música”, me advierte Jhay bastante seguro al otro lado de la bocina.

Estamos en una época que se caracteriza por la democratización de oportunidades –Según el reporte Wintel de 2016, que reporta las cifras de la música alternativa (no producida por grandes disqueras) estas representaron el 80% de los ingresos del mundo del streaming ese año–. Nunca antes había sido tan fácil grabar una canción. Antes dependías de poder grabar en estudios que quizás solo estaban al alcance de grandes disqueras o presupuestos bastante elevados. Hoy, desde tu casa, puedes grabar una canción y subirla a alguna plataforma de streaming y ser escuchado. Danny Ocean logró ser mundialmente conocido con “Me rehuso”, una canción que hizo en su cuarto. Jhay Cortez también empezó de forma parecida: “Empecé en mi casa. Mi papá tenía un amigo con un estudio, desde pequeño tenía este tipo de facilidades. Y bueno, hoy puedes empezar con una computadora desde tu casa. Lo que sabes hacer con lo que tienes en el momento. Recomiendo a cualquier artista nuevo que empiece con lo que tiene y esté listo para cuando alguna oportunidad llegue”, opina Jhay sobre cómo comenzar a hacer música.

Jhay debutó con Eyez On Me, su primer EP en el 2018 que logró buena aceptación. Pero hoy da un paso más grande y estrena Famouz, su primer disco de larga duración. “Es una declaración de principios. Sí, el reggaetón y el trap latino se caracterizaron por ser géneros de singles, pero llegas a un momento como artista que necesitas sacar a la calle una manifestación de quién eres. Con un single o dos funciona para algunos artistas, pero yo creo que esto (de sacar un disco) es más de saber cuál es tu potencial”, comenta Jhay, haciendo referencia a la tendencia de estrenar uno o varios sencillos antes de soltar el disco completo.



“Un disco, por otra parte, es una carta de presentación, es la demostración de que sí estás preparado, y la gente puede ver partes de ti que quizás con sencillos no ven. Creo que los discos son importantísimos y, para los fanáticos más clavados de la música, pues siguen siendo relevantes”, continua Jhay Cortez. “Al final del día un disco es un concepto. La gente sí está pendiente de ver los productores que usaste, las pistas, detalles clásicos de lo que significa un disco. De qué te gusta hablar. El año pasado hice algo parecido con un EP y ya ahora tengo mi LP; quiero ver a dónde me lleva”, me comenta finalmente Jhay.

Antes de estrenar Famouz, ya había salido a la calle “No me conoce (remix)” con J Balvin y Bad Bunny, nombres importantes para cualquier remix. La canción está funcionando bastante bien y es la primera que Jhay tiene en los charts de música latina de Billboard. Actualmente está en el puesto #16. Además de lograr más de 65 millones de views en dos meses en YouTube.

Famouz es un disco que funciona con honores como carta de presentación. Además de tener colaboraciones con los nombres más importantes de la industria (Tainy, Balvin, Bad Bunny, Zion & Lennox), logra lo que cualquier artista nuevo necesita: diferenciarse de los demás. Jhay logra esto con “Easy”, “Cuando bebe”, “Imaginaste”, los momentos más altos del disco donde se escucha madurez y seguridad sonora. Algo esperado de alguien que lleva siendo productor más de una década. “Yo soy bien fanático de los sonidos. Cuando busco un productor es porque estoy buscando sonar de cierta forma, tener una textura que yo considere ideal para lo que estoy creando. Casi siempre trabajo con productores que tienen [no tiene que ser famoso o algo por el estilo] algo que yo busque sonoramente. Normalmente trabajo con Sky o Tainy”, me cuenta Jhay desde su casa.



Famouz suena a un artista seguro, que consiguió su sonido y sabe explotarlo. Es un álbum que da ganas de oír en momentos felices de tu vida. Para pasarla bien. La mezcla entre el dembow que se escuchaba en el 2006 con una producción claramente hecha en el 2019 funciona poderosamente. Letras que no quieren lograr otra cosa más allá que funcionar como acompañantes al mood en el que nos dispone. Y la voz de Jhay logra encontrar un espacio saludable dentro de su propio rango. Se nota el trabajo para encontrar un lugar en donde tanto la voz como las melodías suenen seguras y maduras.



Este tipo de discos son importantes. Necesitamos discos y canciones para disfrutarlos. A veces pareciera que hay primeros discos que quieren tener otro tipo de pretensiones y no lo logran.

El primer disco de cualquier artista regularmente tiene una meta común: darse a conocer; generar una identidad y presentar al público de dónde se viene como creador: sonidos, influencias, propuesta, visión. Jhay me dice que su objetivo con Famouz es demostrar su evolución: “Hace un año saqué un EP. Lo que quiero con este disco es que la gente se dé cuenta de cómo he madurado mi voz, la seguridad que logré con este estilo y quién soy como artista. También quiero que la gente pueda escuchar este disco de arriba a abajo”.

Famouz logra recordar en algunas canciones a cómo se hacía reggaetón hace 10 o 15 años; sin embargo, la gran diferencia radica en las mezclas y texturas que se lograron. Se nota la mano de Tainy; alguien que trabajó en los discos más exitosos del reggaetón de antaño. “Antes el reggaetón tenía un sonido más crudo. Hoy suena mucho más universal, más limpio, sobre todo en cuestión de ingeniería y la forma en cómo se hace y mezcla el reggaetón ahora. Yo creo que lo que pasó con “No me conoce” fue eso: es un sonido que quizás suena a lo de antes, pero mucho más fresco. Por eso siento que gustó tanto”, deja claro el puertorriqueño cuando le pregunto sobre el sonidos de algunas de sus canciones.

La música latina está en un momento saludable en listas de popularidad –entre las diez canciones más escuchadas en el mundo según Spotify en este momento, cuatro son de reggaetón-. Artistas masivos quieren cada vez más una parte del éxito que han logrado los ritmos latinos: Madonna colaboró con Maluma; Katy Perry con Daddy Yankee; Alicia Keys con Farruko y Pedro Capó, Dj Khaled con J Balvin, Cardi B con Bad Bunny. El reggaetón es el género en demanda para los artistas más escuchados. ¿Pero hasta cuándo sucederá esto?: “Cualquier cosa puede pasar. Uno nunca sabe. Pero yo creo que siempre que la gente quiera pasarla bien, bailar; existirá esta música”, dice Jhay Cortez haciendo un ejercicio c de predicción para la música popular en los años que vienen.

“Creo que cuando la música gringa empezó a fijarse en nuestros beats lograron despertar una curiosidad en la gente de saber de dónde salió este beat [del reggaetón]. Quizás con Diplo y Skrillex empezaron [el público mainstream] a voltear hacia nuestros ritmos; pero creo que ‘Despacito’ fue la canción que logró que el planeta entero entendiera, desde otro punto de vista al reggaetón. Igual creo que fueron varias canciones a la vez; unas más que otras, pero siento que ‘Despacito’ fue la que despegó esto”, concluye Jhay Cortez.

Jhay es probablemente una de las personas más preparadas para seguir con la batuta de la música latina. Es uno de los nuevos herederos del reggaetón y el trap latino. Entiende el sonido que logró que el reggaetón explotara hace varios años como pocos. Sabe lo que la gente quiere escuchar y cómo seguir alimentando el éxito gigantísimo que ha tenido el género en los últimos cinco años. “Por ejemplo, con ‘Easy’, yo sabía que le iba a gustar a la gente. Lo pude presentir. Esta canción me recuerda a cuando yo iba a bailar en los centros, escuelas, me lleva a esa época de mi infancia”, dice el puertorriqueño.

No es cosa fácil tratar de competir actualmente haciendo reggaetón o trap. Mientras más propuestas hayan parecidas o que naveguen por el mismo género, más difícil será ser relevante. Mientras más ruido hay es mayor la dificultad para encontrar propuestas que se mantengan por su propio peso. Pero Famouz es una gran demostración de hacia dónde parece ir la música latina que quiere funcionar como música popular y mainstream. Famouz termina siendo un disco debut sólido; con todas las características para perdurar en el tiempo. Es por esto que realmente pensamos que Jhay Cortez es la nueva joya de la música en español.

