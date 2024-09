Hablamos con Jimmy Jump, el espontáneo más famoso: «Debo más de 300.000 euros en multas»

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Jaume Marquet es en realidad un tipo normal: es un ferviente aficionado del FC Barcelona al que le gusta la cerveza de Alemania, donde trabaja como cocinero en un restaurante. A sus 40 años, sin embargo, este catalán es también el espontáneo más famoso en el mundo. Hace ya bastante tiempo que irrumpió en los escenarios deportivos bajo su nombre artístico: Jimmy Jump.



Ha besado la mejilla de Messi, ha tocado la Copa del Mundo y ha intentado despeinar a Cristiano Ronaldo. Por el camino le han prohibido la entrada en muchos estadios, se ha endeudado hasta el cuello… y, a pesar de todo, no ha renunciado a su pasión.

VICE Sports ha hablado con él sobre la posibilidad de aparecer en los videojuegos de EA Sports, sobre besar a Messi… y sobre el motivo por el que nunca compra una entrada para ver un partido.

¡Hola Jaume! Cuéntanos: ¿podrías explicar lo que se siente antes de salir corriendo sobre el terreno de juego?

Es un sentimiento incomparable. Sientes mariposas por todo el cuerpo y se te llena de adrenalina. Por supuesto tienes algo de incertidumbre y miedo, pero cuando empiezas a correr delante de miles de personas que solo te miran a ti es un subidón.

¿Lo haces solo por el subidón, entonces?

Sin duda, esa sensación es una parte importante, pero en realidad lo hago porque… bueno, yo siempre quise salir en la televisión.

Hay otras maneras de aparecer en la tele… ¿por qué elegiste esta?

Me encanta el fútbol y es un deporte que tiene un gran impacto mediático en todo el mundo. Nací en Barcelona y mi corazón late al ritmo del juego del Barça: no hay mejor atmósfera que la de un estadio de fútbol. Es evidente el por qué me gusta saltar al campo en un estadio.



Jimmy Jump en el Allianz Arena de Múnich. Foto vía Facebook

¿Haces mucha planificación antes de cualquier aparición?

Antes de saltar al campo todo está planeado al milímetro. No compro las entradas ya que son demasiado caras, así que necesito colarme y encontrar los puntos débiles de cada estadio. Esto requiere un plan muy preciso.

¿Cómo logras entrar al estadio sin entrada?



Soy un profesional, no os puedo contar todos mis trucos. Eso sí, podéis creerme cuando digo que puedo entrar en cualquier estadio [ríe].

Venga va, que no se lo diremos a nadie…

No, no puedo porque detrás viene la Justicia. Desde que anuncio mis acciones con antelación cada vez hay más personas esperándome en la entrada de los recintos.

¿Qué piensan tus amigos y tu familia?

Los segundos son quienes se lo toman peor. En especial mi madre, a quien le gustaría que conociera a una chica para formar una familia. El problema es que tengo muchas deudas, así que es difícil que lo consiga.

Que Figo nos perdone, pero este es el único vídeo del episodio con Jimmy Jump que hemos encontrado en todo Youtube.

¿Por culpa de tu afición?

Sí, cada vez que me pillan recibo una buena multa. Mi carrera por el Olympiastadion de Berlín me costó 1.000 euros y tengo una deuda acumulada de unos 300.000.

300.000 euros es mucho dinero… ¿Crees que vale la pena hacer lo que haces?



Pago las multas a cuotas mensuales y voy a estar endeudado el resto de mi vida… pero sí, para mí vale la pena. Hacer reír a la gente no tiene precio y a veces uno debe atreverse a hacer cosas osadas. La vida, en definitiva, es muy corta.

Eres una pequeña celebridad y tienes más de 200.000 seguidores en Facebook. ¿Tienes algún patrocinador ya?

Desafortunadamente no. Contacté a Red Bull con una propuesta que les interesó, pero al final era un tema muy delicado. En definitiva, lo que yo algo es ilegal. EA Sports me quiso contratar para crear un espontáneo en el FIFA, pero la cosa tampoco acabó de concretarse.

Siempre que saltas al campo los agentes de seguridad te arrestan. ¿Dónde te llevan después de eso?

Pues depende del sitio. Lo normal es primero ir a las catacumbas del estadio y después pasar la noche en la cárcel. En mi acción durante el Mundial de Sudáfrica pasé varios días en prisión. Ahora hay policías que me conocen y me piden hacerse una foto. En una ocasión llegué a recibir una botella de champán de parte e la policía.

¿Y eso dónde fue?

Fue en la Eurocopa 2004 de Portugal. Poco antes de ese partido, Luis Figo había cambiado los colores del Barça por los del Real Madrid, y eso una traición. Salté al campo y le intenté poner una bandera del Barcelona en la cabeza. Todo el mundo lo vio y la policía se lo tomó con tanta simpatía que me dieron el champán. Imagino que eran seguidores del Barça.

¿Cuál fue la invasión de campo más complicada para ti?

La de la final del Mundial de Sudáfrica, porque allí hay una alto índice de criminalidad y tenía miedo de la reacción de la policía y el público. Antes del pitido inicial intenté correr hacia la Copa del Mundo para poner una barretina en el trofeo. No pude ponérsela, pero al menos pude tocar la Copa.

¿Cuál fue tu acción más espectacular?

La verdad es que he protagonizado varias grandes carreras. En 2011, por ejemplo, salté al campo en las semifinales de la Champions League durante el Clásico entre Barcelona y Madrid. Quería ponerle la barretina a Cristiano Ronaldo, pero no le pareció nada divertido y no quiso hacerme caso. Tiene sentido, ya que lucir una barretina siendo jugador del Real Madrid no queda demasiado bien [ríe].

En 2007, durante un Bayern de Múnich-FC Barcelona, te fuiste en dirección a Leo Messi y hablaste con él. ¿Qué le dijiste?

De nuevo tenía la barretina y fui a felicitarle por marca un gol. Él se la puso en la cabeza y yo le di un beso. Después llegaron los miembros de seguridad y me cazaron, pero al menos puedo decir que un día besé al mejor futbolista del mundo.

Ante el FC St. Pauli incluso pudiste chutar a portería. ¿Es tu equipo favorito en Alemania?

Sí, el ambiente en el estadio es magnífico y me dejaron tocar el balón y chutar a portería, eso fue muy bonito. Ahora mismo vivo en Hamburgo, pero desafortunadamente me han prohibido la entrada al estadio.

¿Por qué no corres desnudo como la mayoría de espontáneos?

Por respeto a la audiencia y a mi familia. Hay gente que no quiere ver personas desnudas y no busco molestar a nadie. Corro por la libertad y la alegría de la vida. Además, Messi nunca se habría dejado besar por un tipo en pelotas…

¿Qué objetivos te marcas en el futuro?

Creo que acumulo tantas deudas que la próxima vez que me pillaran debería pasar unos meses en la cárcel. He pensado en colgar la barretina, en dejarlo estar. La verdad es que no puedo abandonar, porque Jimmy Jump forma parte de mí. Cuando pienso en el Mundial de Rusia me tiemblan las piernas, pero primero debo tomarme un respiro.

