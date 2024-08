JLZ le pone funk hasta a su sopa, conoce al joven productor de Brasilia con un mix exclusivo

A veces tu entorno deja de ser un factor determinante para tu trabajo, y aunque João Luiz Brasilia lleve hasta en su apellido el nombre de la ciudad que habita; no extrae ninguna influencia musical de Brasilia. En propias palabras de João, se considera un artista que procura innovar y tratar cosas nuevas; y si escuchan los tracks que produce como JLZ se darán cuenta que lo comprueba su amplia gama de ritmos.

Algo que emociona de JLZ es que la juventud es su aliado principal para lograr desarrollar su carrera––aún no tiene ni los 19 años cumplidos––, cada vez se irá afinando más y tiene un hambre por el funk que lo mantendrá movido.

Su herramienta para armar tracks y desempeñarse como beatmaker es una computadora, en ella arma los drum kits que vende en línea, y como buen productor clavado su DAW de elección es FL Studio.

Buscamos al joven productor de Brasil para saber cómo le comprobaría su identidad a un policía que lo detuvo por error, los ritmos de la música con los que trabaja; y para saber más del mix exclusivo que hizo para ustedes.

THUMP: La policía te detuvo porque te confundieron con un “criminal” que estaban buscando y supuestamente se parecía a ti y también se hace llamar JLZ.

Para que te puedan liberar tienes que probar tu identidad y verificar que eres el otro JLZ

¿Qué le dirías a estos oficiales acerca de JLZ que te pudiera distinguir de otros productores y comprobar tu singularidad?

JLZ: Me encanta esta pregunta (risas), les diría que el verdadero JLZ es aquel productor que siempre anda experimentando con nuevos géneros, ya sea afro beat, funk, hoot o chill dance.

Ese productor constantemente está buscando traer nuevas cosas a su audiencia de maneras que les pueda gustar. También agregaría que toda la música que usa hay una continua presencia de “baile funk”.

Tu música es muy rica en ritmos y sonidos, ¿cuáles son unos de los movimientos musicales brasileños y estilos con los que más trabajas?

Creo que uno de géneros que más uso para mis tracks es el funk, ya sea el tendido de 150bpm, el funk paulista, el de Bello Horizonte o el que sea. Debería comenzar mencionando el funk de Belo Horizonte, que es mi favorite, es un poco más minimalista y obscure que ha sido inspirado por percusiones afiladas y las melodías más aterradoras. También está el funk 150 bom, que como su nombre lo dices, es uno que va muy rápido, acá le decimos ”Putaria acelerada”.

Como cualquier beatmaker, los sampleos son un ingrediente importante para cocinar tus tracks, ¿de dónde vienen la mayoría de los extractos sonoros con los que trabajas?

De películas, canciones, videojuegos y programas de televisión. Suelo buscar sampleos en YouTube; algunos de mis recursos son música de anime obscure o soundtracks y composiciones de películas viejas.

De alguna manera tienes una conexión con México ya que uno de tus tracks es parte del lanzamiento titulado Brasil de Team Oneself y también sacaste un EP hace poco con ese label, ¿qué similitudes encuentras entre el trabajo de productores brasileños y mexicanos en el circuito donde te desenvuelves?

Con los amigos mexicanos que hice durante ese rato, creo que intentaron hacer una mezcla de su cultura con nuestro funk y algunos productores mexicanos buscan hacer “chill baile” que es un género que produzco. En Brasil, poca gente intenta aventurarse en los ritmos mexicanos, tengo planes de hacer algo tribal o en esas ondas para un futuro EP.

¿Qué otros músicos o productores de Brasil nos recomiendas?

Les sugiero que escuchen Teenangel, Evehive y BADSISTA. Todas ellas con mujeres con gran nivel de producción y que representan la escena del ghetto club en Brasil. También hay dos productores de funk que me inspiran mucho a crear música bailable rara, ellos son DJ Lucas Do Taquaril y DJ Anderson Do Paraiso; ambos de Belo Horizonte. Dense lo que hacen, se los recomiendo mucho.

Cuéntanos sobre la gente y música que viene incluido en el mix exclusivo que preparaste para Thump.

Hice este mix totalmente inspirado en lo que estado escuchando últimamente, que son cosas nuevas para mi como el hard drum, un género que me ha conmovido recientemente; también incluí algo de techno. Eso sí, como siempre, viene algo de funk brasileño, es un género que siempre será parte de mi vida. Uno de los artistas que viene incluido en el mix es una gran inspiración para mi, se llama Syn.

