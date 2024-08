Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán no saldrá de su celda hasta noviembre

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.



El narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán regresará a su celda de 6 por 3.2 metros en una prisión en Nueva York, y no tendrá contacto con el exterior hasta el mes de noviembre, cuando se presente otra vez ante un juez federal.

Videos by VICE

Hoy, en punto de las 10 de la mañana, se llevó a cabo una audiencia donde el narcotraficante se presentó ante el juez, Brian M. Cogan, y fue la tercera vez que salió del encierro en el que se encuentra desde hace siete meses, cuando fue extraditado por las autoridades mexicanas ese país.

Aunque las audiencias duran aproximadamente una hora, es el único contacto con el exterior que tiene el narcotraficante. Según versiones de sus abogados desde que fue extraditado no se le permite entablar contacto con nadie, ni siquiera con su esposa Emma Coronel.

El gobierno de EEUU interceptó 272 conversaciones a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Leer más aquí.

Como lo ha dado a conocer VICE News, durante todo el proceso judicial en Estados Unidos donde fue acusado de narcotráfico y lavado de dinero, Guzmán incluso ha recurrido a la figura de organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, para denunciar las «terribles» condiciones en las que se encuentra recluido.

Sólo puede tomar el sol una hora, no puede interactuar con los internos; no le permiten la visita conyugal y sus celadores no entienden español, por lo que no puede hablar ni con ellos.

En la audiencia de este día, el capo se presentó ante el juez, donde su defensa expuso que Guzmán quiere contratar abogados particulares, ya que desde que fue encarcelado ha sido representado por una organización civil que no ha cobrado un solo dólar.

El abogado que contrataría —de permitirlo el gobierno de Estados Unidos—, sería Jeffrey Lichtman, famoso por defender exitosamente al hijo del exjefe de la mafia John Gotti.

‘El Chapo’ se ha vuelto ‘respetuoso’ y no intentará escapar… dicen sus abogados. Leer más aquí.

Al término de la corta audiencia, Lichtman dijo a los medios de comunicación que ‘El Chapo’ podría reunirse con un familiar para discutir las maneras de pagar su defensa. Supuestamente sería la hermana de Guzmán quien recibió autorización para verlo. El abogado dijo que necesitaban garantías de que el Gobierno no intentará retener sus honorarios.

En la audiencia, el juez de distrito Brian M. Cogan se negó a permitir que los abogados privados se sumaran al caso provisionalmente mientras se resuelve el tema del pago.

Según documentos de la corte, Joaquín Guzmán volverá a salir de su celda hasta el 6 de noviembre, para acudir a la sala 8 de la Fiscalía Federal del Este de Nueva York para continuar con el proceso judicial que enfrenta en ese país.

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs