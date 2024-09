Polaroids desde los campos de cultivo de marihuana de Papúa Nueva Guinea

​

Cuando el fotógrafo australiano ​Joel Bouchier viajó este año a Papúa Nueva Guinea, terminó viviendo en un pueblo del altiplano cuya economía se basa en gran medida en el cultivo de marihuana. Una disputa de hace una década dejó a muchos de los niños de la localidad huérfanos. Fueron criados por adultos jóvenes del pueblo, quienes les enseñaron a fumar, cultivar y vender marihuana. Aunque esta actividad le ha proporcionado unos ingresos a una comunidad que estaría mucho peor sin ella, también contribuye al problema del consumo de drogas por parte de menores en el país. Durante su estancia con ellos, Joel tomó una serie de polaroids que ahora está exponiendo en Melbourne como parte del Festival de Fotografía Independiente de 2014.

VICE: ¿Por qué Papúa Nueva Guinea?

Joel Bouchier: Siempre me ha llamado la atención, queda cerca de Australia, pero nunca vi que se hubiera publicado mucho sobre ella. Realmente solo quería subir al altiplano, no sabía lo que me iba a encontrar. Fui con mi cámara y no tenía idea de qué iba a pasar.

¿Cómo conociste a los jóvenes y a los niños que cultivan hierba?

Al principio, estuve viajando alrededor de una semana, no tenía fotos, y no conseguía nada. Estaba colgado y sin blanca, ni siquiera podía darme el lujo de pagar un alojamiento y todavía tenía que estar dos semanas más allí. Un día estaba esperando el atardecer y me encontré con un chico que me empezó a hablar. Le pregunté dónde vivía y me dijo que podía ir a verlo. Recogí mis bártulos y caminamos, cruzando un par de ríos, hasta las montañas, a través de la selva, hasta que llegamos a un pueblo.

El chico había llevado un hombre blanco al pueblo y todo el mundo estaba muy nervioso. Me iba a quedar una hora, pero al final casi me obligaron a pasar la noche, y luego decidí que me iba a a quedar allí un mes. No empecé a fotografiar de inmediato; me tomé mi tiempo y fui respetuoso. Cuando hice la primera toma, todo el mundo vio la imagen y quería una. Fue todo muy sencillo.

​Zack Arias habla de cómo la Polaroid representa toda una una herramienta social, ya que permite regalar una foto al instante.

Siempre he querido hacer fotos con Polaroid. Les di esa copia y nunca se habían visto a sí mismos en una foto así. Es una forma de abrir puertas.

¿Fue complicado enmarcar una historia como esa, sobre drogas y niños, pero que no es totalmente negativa?

Hay que poner esa zona en contexto: a pesar de que está bajo el control del Gobierno, no ha sido tocada durante cientos de miles de años. Ha sido en los últimos 50 años cuando se ha impuesto la ley sobre la región.

La historia que encontré fue que muchos de estos niños no tienen padres. Hubo una reyerta en el pueblo por una plantación de café, hace ocho o nueve años, así que todos esos chicos jóvenes, que ahora han crecido, tenían seis o siete años cuando perdieron a sus padres.

Había un par de chicos mayores que tenían 20 o 30, y criaron a estos niños y todos ellos fumaban marihuana. Son un producto de su entorno, crecieron así.

¿Se usa la marihuana de forma distinta a como se consume en Australia?

Va más por el lado de la adicción. Lo han hecho durante tanto tiempo que piensan que es igual que el tabaco, es algo que se ha hecho durante cientos de años. Pero creo que algunos de nosotros lo malinterpretamos. En realidad, es una droga que puede ser perjudicial para ellos, sobre todo con la cantidad que están fumando. Hay niños de ocho o nueve años fumando desde que se despiertan hasta cuando se van a dormir. Fuman marihuana durante todo el día. Es bastante aterrador en ese aspecto.

Crecí en una zona rural de Nueva Zelanda, y existen ciertas similitudes. Allí también había niños de seis años que fumaban maría.

Estoy convencido de que es la forma que tienen de pasar el día. En la mitad de esas regiones el alcohol es caro y difícil de conseguir -especialmente para las comunidades que no cuentan con un sistema monetario. La marihuana es su primera opción simplemente por la facilidad para acceder a ella. Y supongo que por la historia familiar.

¿Alguna vez temiste por tu seguridad?

Yo diría que Port Moresby es … hay algo allí, de eso estoy convencido. Vi cómo un grupo de personas que salieron de unos arbustos secuestraron un camión de mercancías. Vi a gente perseguir una mujer y a su familia y echarlos de la ciudad porque pensaban que eran brujos o brujas. Algunas de sus prácticas eran muy medievales. Puede que la ciudad fuera peligrosa, pero lo acepté tal cual. Siempre encuentras a un blanco extraño que te dice que te vayas con cuidado y te cuenta un montón de historias horribles del lugar. Procuré no hacer caso de esas historias porque ya estaba allí.

