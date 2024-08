Jóhann Jóhannsson, el visionario compositor islandés, muere a los 48 años

Jóhann Jóhannsson, el compositor islandés ganador del Globo de Oro cuyos soundtracks ingeniosos para películas como The Theory of Everything, Sicario y Arrival fueron considerados como de los más refinados en el cine reciente, fue hallado muerto el viernes pasado en su departamento de Berlín, Alemania. Tenía 48.

Tim Husom, manager de Jóhannsson, confirmó la noticia a Variety el sábado por la tarde. En Facebook, Redbird Music rindió tributo al compositor fallecido en una breve declaración. «Confirmamos con una tristeza profunda el fallecimiento de nuestro querido amigo Jóhann», rezaba la declaración. «Hemos perdido a una de las personas más talentosas y brillantes que hemos tenido el privilegio de conocer así como de trabajar. Que su música siga inspirándonos».

Videos by VICE

Jóhannsson nació en Rekjavik, Islandia, en 1969. Estudió lengua y literatura en la universidad, pero dedicó gran parte de su tiempo y energía a tocar la guitarra con bandas de rock indie locales. Después de descubrir los discos experimentales que Obscure Records de Brian Eno lanzó a finales de los 70, su enfoque musical cambió; quería escribir para orquestas pequeñas, manipular sonidos y reunir corrientes acústicas y electrónicas.

«Estaba completamente fascinado por el proceso del estudio y las capas de sonido que creaban paisajes sonoros a partir de ciertas masas sonoras», le dijo a Noisey el año pasado. «Las capas de guitarras distorsionadas. Los pedales suaves. Filtros y ecualizadores con mucha reverberación y luego moldear y esculpir el sonido».

Ese deseo de mezclar ideas aparentemente dispares se quedó con él. En 1999, fundó Kitchen Motors, un grupo de expertos con sede en Islandia dedicado a promover colaboraciones interdisciplinarias. Allí, junto a Hilmar Jensson y Kristín Björk Kristjánsdóttir, Jóhannsson participó en la producción de todo, desde conciertos hasta representaciones artísticas experimentales, además de lanzar música original de artistas alternativos como Barry Adamson, Mùm y Pan Sonic.

Jóhannsson lanzó Englabörn, un álbum debut basado en una obra desgarradora que había musicalizado, en 2002; luego Virthulegu Forestar, un álbum instrumental elegante y discreto en cuatro partes, en 2004. Pronto comenzó a jugar con conceptos únicos para inspirar su trabajo. El IBM 1401, A User’s Manual de 2006 fue inspirado por el padre de Jóhannsson, ingeniero de IBM que usó hardware para crear música en su tiempo libre. En 2008, lanzó Fordlandia, un disco influenciado por la planta de goma de Henry Ford (y la ciudad adyacente) en la selva amazónica. En cada uno de estos álbumes, mezclaba las repeticiones sonoras con cuernos, secciones de cuerdas y motifs con loops de guitarras eléctricas. En manos de Jóhannsson, cada instrumento era parte de un todo más grande; en su mejor momento, él tenía el control perfecto.

Fueron indudablemente grandiosos, incluso álbumes cinematográficos. La excepción fue Dis (2004), una especie de carta de amor a su ciudad natal, un álbum que cambió de enfoque, dirigiéndose al exuberante pop electrónico. Es un disco rico y extraño que no debe quedar fuera de ninguna conversación sobre el mejor trabajo de Jóhannsson.

El soundtrack para el documental de 2010 The Miner’s Hymns, dirigido por el cineasta Bill Morrison, fue una pieza inquietante y hasta un tanto sombría que se apoyaba bastante en el órgano. Fue aclamada por la crítica tras su lanzamiento, y marcó el comienzo de la carrera de Jóhannsson como compositor de soundtracks. Luego compuso la música para Prisoners de Denis Villeneuve en 2013 antes de trabajar con James Marsh en The Theory of Everything. Este último le valió el Globo de Oro por Mejor Banda Sonora Original y nominaciones al Oscar, al BAFTA y al Grammy.

De nuevo trabajó con Villeneuve en Sicario (2015) y escribió una banda sonora sumamente misteriosa para la original película de ciencia ficción de Villeneuve, Arrival. «Le gustan las declaraciones audaces», dijo Jóhannsson sobre Villeneuve a Noisey. «Cosas que tienen una individualidad y con suerte una originalidad. Y no sólo lo digo por mí mismo, sino que me esfuerzo por hacerlo». Originalmente, Jóhannsson fue llamado para trabajar en Blade Runner 2049, pero abandonó el proyecto sin que nadie diera una alguna explicación.

La productora Deutsche Grammophon, que lanzó el último álbum en solitario de Jóhannsson, Orphée, en 2016, escribió una breve nota en Twitter el sábado por la tarde en conmemoración del compositor: «Durante los tres años de nuestra estrecha colaboración, había crecido una verdadera amistad. El poder de su música vivirá y seguirá conmoviéndonos».