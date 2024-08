Johnny Depp va tras la pista del asesino de Notorious B.I.G. en el trailer de ‘City of Lies’

Johnny Depp va a interpretar a Russell Poole, el detective de la policía de Los Ángeles que investigó el asesinato de Notorious B.I.G. en City of Lies, la próxima película de Brad Furman, a estrenarse en septiembre. El primer trailer que se estrenó esta mañana, en lo que habría sido el cumpleaños número 46 de Biggie, se centra en las interacciones entre un Depp bigotudo y su co-protagonista, Forest Whittaker, que interpretará a «Jack», un periodista que trabaja junto a Poole para descubrir la verdad sobre el asesinato del legendario rapero.

El trailer cuenta con todas las frases cliché que esperarías de una película de policías: «Soy periodista» dice Jack, porque… eso, es periodista. «Un asesinato como ese solo queda sin resolver si la policía no quiere resolverlo» dice Poole, porque le ha tocado ver cosas que probablemente a ti y a mí no.

Videos by VICE

City of Lies está basada en un libro del 2002 de Randall Sullivan cuyo kilométrico título reza: LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records’ Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal [LAbyrinth: Un detective investiga los asesinatos de Tupac Shakur y Notorious B.I.G., la Implicación de Suge Knight de Death Record Records, y los orígenes del escándalo de la policía de Los Ángeles]. Sullivan es un periodista y guionista estadounidense quien también se adentró en la muerte de Michael Jackson como objeto de estudio.

Los créditos anteriores de Furman como director, incluyen The Lincoln Lawyer en 2011, The Infiltrator en 2016 y el video de «What Do You You Mean?» de Justin Bieber. Mira el trailer en la parte superior de este post.

Sigue a Noisey en Facebook.