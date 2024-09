Jon Snow de ‘Game of Thrones’ tuvo una pelea en McDonald’s

¡Spoilers!

Si eres un ávido aficionado de Game of Thrones (como la mayoría del staff de MUNCHIES), probablemente estés enterado de que Jon Snow ha tenido una buena participación en, ya sabes, riñas. Como esa vez que murió (antes de ser resucitado con magia negra, claro está) o, en un momento más reciente, ese pequeño incidente cuando casi se ahoga debajo del peso de miles de cadáveres y pisoteos de soldados en el campo de batalla.

El tipo sabe como moverse con una espada (y, si lo viste golpeando a Ramsay Bolton, también con sus propios puños). Esta es la razón por la cual la historia del actor Kit Harington —quien hace el papel de Jon Snow en la serie de HBO— que recientemente relató en The Scene es tan sorprendente y graciosa.

No solo estamos obligados a detener nuestra incredulidad y admitir que el Sr. Harington es físicamente un poco pequeño, sino que debemos reconocer que no solo ha estado en McDonald’s, sino que llevó a una chica a una cita desafortunada.

Fue esa ocasión en que unos hooligans sedientos de sangre (o al menos sedientos de problemas) lo interrumpieron y terminó teniendo que lanzar un par de golpes para defender a su acompañante, a quien uno de los rufianes llamó «un horrible cerdo o algo peor».

A pesar de comprender que estaba en completa desventaja, «Solo me di cuenta en ese momento que yo debía lanzar el primer golpe. De otra forma me hubiera visto como un completo cobarde», explica Harington, no se dejó amedrentar. No esperabamos menos de «Jon».

Mira el video para escuchar la historia completa y descubrir qué fue lo que salió mal aquella vez en que el futuro Jon Snow terminó en medio de una golpiza en un restaurante de comida rápida.

La buena noticia: soportar el ojo morado por confrontar al bravucón de las hamburguesas podría haberlo ayudado a conseguir el que sin duda es su papel de actuación más importante a la fecha. Además, es increíble saber que Jon Snow es tan caballeroso en la vida real como en la serie. A menos de que consideres que pensó que McDonald’s era un buen lugar para salir con alguien en una cita romántica.

Pero en serio, respetos para el Rey del Norte.