Jonas Brothers regresan a la música con ¿camisas?

Hace seis años, los Jonas Brothers se separaron para perseguir otros esfuerzos creativos. Para Kevin Jonas, eso significó centrarse en su reality show Married to Jonas y ser concursante en el Celebrity Apprentice en 2014. Nick Jonas fomentó su incipiente carrera en solitario, lanzando un par de álbumes, protagonizando películas como Goat y Jumanji: Welcome to the Jungle, y casarse con Priyanka Chopra. Joe Jonas fundó DNCE, un grupo de pop conocido por su éxito “Cake By The Ocean”, así como por su bajista ciberpunk. Pero ahora, con la noticia de una reunión de los Jonas Brothers, es evidente que los tres de hermanos pasaron su separación comprando camisas que seguramente tú no te pondrías por miedo al qué dirán, pero no esperarías un segundo para comentarlas en Facebook.

En el arte de portada de su próximo single “Sucker”, que no nos importa porque Noisey es en realidad un blog sobre camisetas, vemos a los Jonas Brothers con atuendos que solo pueden describirse como el material de las pesadillas de Charlie Sheen en Two and A Half Men. Vamos a desglosar estas camisas un Jonas a la vez. La de Nick, si bien es sensata en comparación con las elecciones de sus hermanos, muestra que podría estar siguiendo los consejos de estilo de Edy Smol. El combo de camisa y pantalones de Joe Jonas es una de esas secuelas de Avatar en las que trabaja James Cameron desde hace años. Por otro lado, la única ocasión posible para la camisa de Kevin Jonas es si pusieran una línea de boliche en un rave de bodega.

Y bueno, aunque amamos sus camisetas, en realidad sí se van a reunir y la banda lanzará “Sucker” a la media noche de hoy, es decir, el 1º de marzo. También aparecerán en The Late Late Show con James Corden para hacer un Carpool Karaoke y contar la historia detrás de su reunión. Checa abajo la invitación.

