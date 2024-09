Esta joven promesa africana que apuntaba a la NBA podría ser deportada por falsear su edad

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Hace unas semanas, Jonathan Nicola era la estrella del equipo de baloncesto de su instituto. Su entrenador estaba convencido de que tenía entre manos a un futuro profesional, probablemente de la NBA. Claro que ahora que se ha descubierto que el presunto adolescente de 17 años es un joven de 29, sus ambiciones — cualesquiera que fueran — han sido puestas en stand by. Él, por su parte, le está suplicando ahora al gobierno canadiense que le repatrie a su hogar, en Sudán del Sur.

«Si quiere que le diga la verdad, señorita, no soy un mentiroso. Soy religioso. Le rezo a Dios», dijo Nicola antes de implorar su repatriación. Así se puede leer en la transcripción de la vista oral celebrada apenas unos días después de que fuera detenido. Entonces aseguró estar teniendo pensamientos suicidas.

«Ni siquiera se lo he dicho a mi asistente social porque no quiero que me mediquen — las pastillas me harán daño».

‘En Sudán del Sur nadie te pregunta tu edad… Simplemente te hacen un examen de nivel y deciden en qué clase te ponen’.

Nicola se encuentra bajo custodia de la Agencia de Fronteras del Canadá desde el pasado 15 de abril. Aquel día fue silenciosamente expulsado de su escuela. El director le pidió que se personara en su despacho. Una vez allí, el adolescente falaz fue detenido.

Durante la vista oral celebrada esta semana, este sudanés, que llegó a Toronto en noviembre, fue informado de que necesitaba quedarse bajo custodia de las autoridades fronterizas porque se resolvió que tiene «riesgo de fuga». Nicola llegó al Canadá con una visa de estudiante y estaba estudiando en el instituto de Windsor, Ontario, gracias a una beca deportiva. Tanto en su solicitud de escolaridad como en su solicitud para conseguir el necesario visado de estudiante Nicola compulsó haber nacido el 25 de noviembre de 1998.

A pesar de que Nicola no testificó durante la última vista, el joven ya informó a la Junta de Migración del país que nunca quiso mentir sobre su edad — el problema, según relató, es que sus padres ignoran cuándo nació.

Las sospechas salieron a la luz después de que Nicola tuviera que solicitar un visado para viajar con su equipo a Estados Unidos. Entonces las autoridades estadounidenses descubrieron que las huellas dactilares de Nicola coincidían con las de alguien que habría nacido el 1 de enero de 1986. Una persona que, de hecho, había solicitado sin suerte asilo político como refugiado en 2007.

Nicola nació en Arabia Saudí, donde su padre todavía trabaja como ingeniero mecánico. El año pasado el joven sur-sudanés rellenó una solicitud para conseguir el visado de visitante a Estados Unidos. Sin embargo, esta le fue denegada después de que las autoridades descubriesen que había sido tramitada desde Nairobi. Las autoridades estadounidenses entendieron entonces que el auténtico deseo de Nicola, antes que visitar, era el de migrar, y que, con tal motivo, habría tergiversado el trámite.

En una vista celebrada previamente, Nicola ya habría descrito las circunstancias en las que, presuntamente, habría aparecido su fecha de nacimiento falsa. Según contó, su madre habría dado presentado distintas fechas de nacimiento en los distintos colegios en los que estudió — lo que le obligó a cambiar de escuela constantemente — con distintas edades, debido a que no recordaba ni dónde ni cuándo habría nacido su hijo.

«Allí, en Sudán del Sur, nadie te pregunta tu edad, nadie te pregunta nada en ningún colegio. Simplemente te hacen un examen de nivel y deciden en qué clase te ponen», relata la transcripción de la vista.

Nicola explicó que un individuo llamado «entrenador Stein» le dijo que lo más probable es que toda la información que aparecía en su pasaporte sudanés fuera probablemente mentira. Stein fue el entrenador que rellenó todo el papeleo para traerlo al Canadá. Su madre, la madre de Nicola, dio su consentimiento. El padre y la madre están separados desde 2007 o 2008, cuando la madre regresó a Sudán del Sur en compañía de sus hijos.

Según Nicola fue Stein quien decidió que él habría nacido en 1998. Cuando Nicola planteó sus dudas, este le habría dicho que lo confirmara con su madre, quien tampoco fue capaz de dar una respuesta fehaciente.

«Así que regresé y este señor me había rellenado los formularios, se había hecho cargo del papeleo, así que al cabo de un tiempo (inaudible) hizo todos los papeles, lo hizo todo».

En declaraciones a un miembro del IRB, Nicola habría contado que su único propósito al viajar a Canadá era «estudiar y conseguir un nivel de educación que me permitiera regresar a casa, donde puedo ayudar a mi madre y ayudar a mi familia».

«Así que estoy aquí y toda mi familia depende de mí. Dependerá de mí que consigan una buena educación y unos buenos estudios. Si las cosas me fueran bien aquí les podría ayudar», ha contado. Y ha dicho que se siente mal por su entrenador actual, con quien ha estado viviendo, debido a que el hombre es completamente ajeno a la situación. El entrenador, que acudió a la vista oral para dar su apoyo a Nicola, no quiso pagar los 5.000 dólares en efectivo necesarios para liberar al joven africano.

El joven de 2 metros no solo había logrado burlar a varios escáneres y engañar a su entrenador, sino que había logrado convertirse en un jugador fundamental de su equipo, hasta el punto de despertar el interés de la prensa local.

«Yo creo que este chico podría llegar a la NBA», había declarado su entrenador, Pete Cusumano, al periódico local Windsor Star, el pasado mes de enero. «Nunca había dicho nada parecido de ningún estudiante de este instituto», remató.

Claro que no todo el mundo estaba tan convencido como el entrenador.

«La verdad es que no tenía aspecto de estudiante de secundaria», relató Gym Gymnopoulos, el entrenador de uno del instituto Vaughan, uno de los rivales de Nicole, a las páginas del periódico Globe and Mail. «Tenía aspecto de ser mayor que el resto».

Actualmente las deportaciones al Sudán del Sur están suspendidas. Sin embargo Nicola ya ha afirmado que prefiere regresar a quedarse detenido. Le preocupa cómo afectará la noticia de su encierro a la salud de su madre, enferma de diabetes y con la presión sanguínea alta.

«Así que les pido por favor — si me deportan será lo mejor para mí y para mi familia y para mi salud mental», ha comentado. «No quiero que pase nada malo mientras estoy, aquí, esperando en prisión».

Sin embargo, la miembro de la Junta de Migración, Valerie Currie, considera que Nicola presentó deliberadamente una fecha falsa de nacimiento en su solicitud para conseguir entrar en el instituto y recibir el importe de la beca escolar.

Y por mucho que ella se hace cargo del deseo del joven de ayudar a su familia, considera que lo que ha hecho y la manera en que lo ha hecho es «a todas luces ilegal»

