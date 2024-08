Jonny Greenwood revela qué miembro de Radiohead es el mejor para los golpes

Siempre son las cosas aparentemente triviales las que te quitan el sueño. ¿Qué pasará si pones una lata de Coca en el microondas? ¿Drake vape? ¿Qué clase de entes viven dentro de las botargas del Dr. Simmi realmente? Y claro: ¿quién de los miembros de Radiohead ganaría en una pelea a puñetazos limpios?

Esto último es difícil, ya que Radiohead es conocido por ser algo así como un bebé sensible, pero igual estoy seguro de que pensar en esto nos ha dejado varias veces dando vueltas en la cama a las 3 de la mañana varias veces. Afortunadamente, Jonny Greenwood, en una nueva ronda de preguntas y respuestas con The Guardian, finalmente ha aclarado las cosas. Respondiendo a una pregunta del lector TheJoyofEssex («¿Quién es el miembro más duro de Radiohead?»), Greenwood dice: Ed O’Brien es el miembro más duro de Radiohead.

No es una área muy fuerte. Habiendo aclarado eso, Ed tuvo entrenamiento en boxeo, estuvo entrenando con el jefe de seguridad de en la última gira, así que probablemente se pueda poner interesante. Pero también el más apaciguador y pacífico de todos nosotros, Philip, sería muy útil si alguien se pusiera loco. Esto es poco probable, pero aún así, no quieres orillarlo. El resto de nosotros somos … o mejor dicho, no somos ninguna amenaza.

«Ninguna amenaza»; la mejor manera que he escuchado de alguien para referirse a los miembros de Radiohead.

Por lo demás, Jonny habló sobre ser nominado para un Oscar, del arte específico de escribir partituras, de su relación con el director Paul Thomas Anderson, bla, bla, bla, pero realmente la parte importante es el desguace, nos deja muy aliviados. Si tienes ánimo para leer todo el interrogatorio, vas .

