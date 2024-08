Jordi, el Niño Polla: hablamos con él sobre su aventura americana

Hace un año y medio, más o menos, entrevistamos a Jordi, el Niño Polla, en Madrid. Entonces trabajaba fundamentalmente para productoras españolas, aunque de vez en cuando hacía algún trabajo para alguna productora europea. Justo en aquel momento estaba a punto de dar un gran salto.

Una llamada desde el otro lado del Atlántico le abrió las puertas del del porno de Hollywood, se fue para allá con un contrato de Brazzers.com y desde entonces ya ha rodado casi 300 escenas.

Jordi es uno de esos jóvenes españoles que triunfan fuera de nuestras fronteras. Eso nos interesa, así que decidimos volver a ponernos en contacto con él para que nos hablara un poco más de cómo es ser una estrella del porno en Estados Unidos.

VICE: Hola, Jordi, ¿cómo estás? ¿Desde dónde me hablas? ¿Estás trabajando?

Jordi: Ahora mismo estoy en Budapest y sí, estoy trabajando aquí estos días, para Reality Kings.

Tú eres de Ciudad Real y ahora estás rodando en Estados Unidos con una de las productoras más importantes del mundo y con estrellas del porno de primera división. Eso es un cambio bastante alucinante. ¿Cómo lo has vivido?

Es impresionante. Antes rodaba las escenas en Madrid, Valencia o Barcelona, a veces también en Londres o Budapest, pero cuando empecé nunca imaginé que llegaría a rodar en Estados Unidos.

El cambio es grandísimo, allí la industria es enorme, con un montón de productoras, las más potentes del mundo. Ruedan las escenas en casas increíbles en Miami, en Las Vegas, en Hollywood… Me sorprendió mucho el nivel que hay y la cantidad de actrices y actores y me hizo muchísima ilusión formar parte de todo esto.

Jordi caracterizado para uno de sus rodajes junto a la actriz Rhiannon Ryder

¿Sigues teniendo contacto con la gente de tu ciudad? ¿Qué te dicen?

Sí, procuro ir siempre que puedo a ver a mi familia y amigos. Les impresiona que esté viajando y trabajando tanto, pero se alegran mucho por mí. Mi familia me dice que pase más por casa y mis amigos, que a ver cuándo me los llevo conmigo (risas).

¿Cuánto hace que estás trabajando en Estados Unidos?

Desde que firmé para Brazzers, hace año y medio. En realidad no solo trabajo en Estados Unidos, sigo trabajando en Londres, Barcelona y Budapest.

¿Cómo y quién se puso en contacto contigo desde Brazzers? ¿Cómo pasan estas cosas?

Me contactaron desde la cuenta de Twitter (creo que fue el manager de Producción), me dijeron si quería grabar algunas escenas para ellos en Londres y me pidieron un correo electrónico de contacto. Hablaron con el productor de Reino Unido y me dieron la primera escena al mes siguiente. Más tarde hice tres más, una de ellas fue la más vista del año y entonces me ofrecieron un contrato en exclusividad.

Jordi en otro de sus rodajes

¿Cómo es trabajar para empresas tan potentes como esas?

Estoy trabajando para Brazzers y ahora también para Reality Kings, que pertenece a la misma compañía. Es genial, me siento muy afortunado de trabajar para estas dos grandes productoras. Ellos siempre trabajan con los mejores, todos mis ídolos están allí y poder trabajar con ellos es un gran honor para mí.

¿Has podido ya compartir escena con alguno de ellos?

Sí, he coincidido con estrellas como Nacho Vidal, Rocco Siffredi, Danny D, Keiran Lee y con muchas chicas que me encantan también, es un lujo conocerlos a todos.

‘He tocado techo’, tituló Jordi esta foto en su cuenta de Instagram

¿Cómo es tu día a día cuando estás rodando en Estados Unidos? ¿Rodáis muchos días seguidos? ¿Cómo funciona eso a nivel de horarios y esas cosas más terrenales?

Normalmente sí, trabajamos varios días seguidos, menos los fines de semana. Me suelo levantar temprano, me ducho, preparo la maleta con todas las cosas, desayuno y me recogen para ir al set de grabación. Cuando llega la hora de comer, piden comida o salimos a comer fuera y cuando acaba la escena me llevan de nuevo al hotel para descansar, y hasta el día siguiente.

¿Cómo es la relación con el resto de los actores fuera del plató? ¿Os veis fuera o cada uno lleva su vida?

Muy buena, aunque depende de cada uno. A veces quedamos y salimos a cenar o tomar algo, algunos tienen sus parejas y no quedan tanto, pero la relación siempre es genial. Con algunos tenemos un grupo de WhatsApp y nos reímos bastante.

¿Qué diferencias encuentras entre currar en España y en Estados Unidos?

Es bastante diferente. En Estados Unidos hay mansiones enormes con increíbles vistas, los mejores actores y actrices y las productoras más bestias. Se esmeran mucho en todas las escenas y hay un enorme presupuesto. En España tampoco está nada mal, pero al haber menos dinero que en Estados Unidos, se hacen menos escenas. Casi toda la industria está en Estados Unidos.

¿Crees que alguna vez nuestra industria del porno podrá ponerse a la altura de la americana en cuanto a nivel de producciones o es imposible?

La verdad, no lo creo. Allí tienen muchísimo más presupuesto para rodar las escenas y es donde están la mayoría de productoras. Además, las escenas se ruedan en inglés, por lo que acaban llegando a mucho más público. En sitios como Estados Unidos o Reino Unido, la gente es más propensa a pagar por porno que en España o Latinoamérica, así que también se pueden permitir invertir más dinero en rodar nuevas escenas porque ganan mucho más.

Con Mello Jackson, presidente de la productora RB Kings

Tus escenas las ven ahora miles o millones de personas de todo el mundo. ¿Has tenido ya alguna experiencia de «superestrella»?

Sí, un día que salí a pasear por la avenida principal de Las Vegas con una camiseta de Brazzers. Sabía que mucha gente conoce la página pero no creía que fuera tanta. Unos policías se acercaron a saludarme y a hablar conmigo, estuvieron un rato haciéndome preguntas sobre mi trabajo, me dijeron que me lo querían cambiar (risas). Otras personas simplemente miraban la camiseta y sonreían, fue divertido.

Supongo que una de las cosas que se preguntan muchos de tus fans, tanto chicos como chicas, es cómo te conservas tan joven. Llevas ya unos cuantos años en el porno y el tiempo no pasa por ti.

Bueno, yo en realidad no hago nada [Risas]. Intento hacer algo de deporte, descansar y comer bien, no fumo, bebo solo de vez en cuando. ¡Llevo cuatro años y medio y espero que sean muchos más!

Jordi en Las Vegas

¿Has pensado alguna vez en qué hacer si tu aspecto físico cambia tanto que ya no puedas encarnar ese tipo de papeles de «jovencito»? ¿Piensas reinventarte?

Yo seguiré trabajando como hasta ahora. Es cierto que en muchos de mis guiones encarno un papel de alguien joven, pero en otros no. Los guionistas de Brazzers escriben algunos guiones para mí y otros guiones que cualquiera podría interpretar. No creo que haya problema con mi aspecto, todo es adaptarse y evolucionar.

¿Han ido evolucionando las escenas que ruedas?

Siempre van saliendo nuevas ideas para escenas. Hubo un gran cambio entre cuando rodaba en España y ahora, creo que esa es la mayor evolución. Pero también creo que antes salían muy buenas escenas. Ambas opciones están bien.

¿Tienes alguna escena favorita entre todas las que has rodado últimamente?

Sí, son dos escenas para Brazzers. Una se llama «Cumming To America«, fue una escena especial que salió el Día de la Independencia de Estados Unidos, con Phoenix Marie, Julia Ann y Richelle Ryan. La otra se llama «Pornstar GO XXX Parody«, una parodia del juego para smartphones Pokémon GO, con Alexa Tomas, Patty Michova y Ella Hughes.

Por último, una duda: ¿cómo compaginas tu vida sexual personal con la profesional? Parece complicado.

Bien, normalmente trabajo fuera y vuelvo a casa al día siguiente, por lo cual no me supone un problema compaginar mi vida sexual personal con la profesional. Es cierto que algún día puedes llegar tarde a casa y estar cansado del trabajo y del viaje, pero creo que es perfectamente compatible, aún soy joven y nunca he tenido problemas por falta de apetito sexual.