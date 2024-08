Por qué Jordi el niño polla es el actor porno más buscado en Pornhub

Cuando, la pasada semana, se publicó el Year in Review de 2017 de Pornhub, en la redacción de VICE hubo algunas cosas que nos llamaron la atención. Cosas como que el domingo a las 12 de la noche es cuando más gente se masturba o como que hay más peña de la que pensamos que busca vídeos eróticos de Rick & Morty.

Pero, entre todo ese compendio de datos sobre nuestros usos y costumbres respecto a la pornografía, hubo uno que a mí, particularmente, me dejó los ojos como naranjas: que Jordi El Niño Polla fuera el actor porno más buscado a nivel mundial.

¿Dónde quedaron Rocco Siffredi, Nacho Vidal, todo ese aceite corporal y todas esas horas invertidas en el gimnasio? Que un chaval enjuto y con cara de ir a primero de bachillerato sea la gran estrella de la industria contemporánea es, cuanto menos, curioso.

¿Significa eso que ha superado el porno mainstream heteronormativo el estereotipo del hombre sobremusculado y rudo? ¿Por qué triunfa en el mundo entero este chaval de La Mancha y su estilo hierático en la cama? Contacté con Carme Sánchez Martín, sexóloga, codirectora de InSexBcn y autora de El sexo que queremos las mujeres, para que arrojara luz sobre el asunto.

VICE: Buenos días, Carme. Vayamos al grano. ¿Tiene alguna explicación desde la sexología que Jordi El Ñiño Polla sea el actor más buscado en PornHub?

Carme Sánchez Martín: Supongo que preferentemente serán hombres los que vean porno en esa página, como en la mayoría de webs con vídeos gratuitos, así que supongo también que la mayoría de esas búsquedas han sido realizadas por hombres. Lo que creo que ocurre con ellos en base a lo que me cuentan en consulta es que, si escogen vídeos protagonizados por actores porno con unos rasgos masculinos muy marcados —musculatura, fuerza, etc.—, entran en competencia con ellos.

Entonces, ¿los tíos ven vídeos de Jordi El Niño Polla porque se comparan con los actores porno?

Algo así. Si eligen vídeos con actores muy fuertes, muy masculinos, estos pueden entrar en competencia con ellos y llevarles a cuestionarse su propio cuerpo, su propia masculinidad o lo que entienden por ella. En cambio escoger a alguien como Jordi no les hace «salir perdiendo» en una comparación.

Pero Jordi sí que tiene un pene con un tamaño bastante por encima de la media, supongo que de ahí su nombre. ¿Con eso no se comparan?

Claro que lo hacen, y genera muchos problemas. En la consulta me he encontrado incluso a chavales que han dejado de practicar un deporte por no tener que ducharse con sus compañeros, o que se duchan en casa para no compartir vestuario porque les avergüenza el tamaño de su pene.

Esto ocurre porque no reciben educación sexual, las únicas referencias que tienen son las de la pornografía, y no son referencias reales. Eso genera que haya chicos que se acomplejan con su pene, al no tener en cuenta que no es del mismo tamaño en erección que cuando no lo está, ni que en la mayoría de ocasiones el tamaño del de los actores está por encima de la media, por lo que su comparación no es realista. No se comparan con las estadísticas, con las medias, sino con una ficción como es la pornografía, y tampoco tienen en cuenta que el tamaño en sí no es tan importante.

¿Qué otros problemas relacionados con el consumo de pornografía son frecuentes entre los jóvenes?

Una de las cosas que me estoy encontrando cada vez más es que el consumo de porno ocasiona un bajo deseo sexual con la pareja, tanto en personas jóvenes como en otras más mayores. Masturbarse viendo porno es una manera de obtener placer muy pasiva, solo miras y te tocas a ti mismo, no requiere demasiada dedicación. Sin embargo, el sexo en pareja sí que implica una mínima dedicación y muchas veces empieza a haber una especie de desidia hacia él porque la masturbación mirando porno es más «sencilla».



Hace años, la pornografia se basaba o bien en fotografías o bien en vídeos que no estaban en Internet, que no eran tan accesibles y requerían de un mínimo de imaginación, era un trabajo mucho más mental. Pero ahora hay muchisimas imagenes y todas son muy similares, lo que conlleva, además de esa desidia hacia la pareja, que vaya cimentando la idea de que lo que «debería ser» en el sexo es lo que es en el porno.

En muchos de sus vídeos, Jordi, con su aspecto de chaval, tiene sexo con mujeres despampanantes. ¿De qué manera influye esto en nuestro imaginario sexual? ¿No ayuda a perpetuar la idea de que las mujeres debemos trabajar nuestra imagen si queremos ser sexualmente atractivas, mientras que para los hombres no es necesario?

Yo creo que el mayor problema de esto es que, en la vida real, esas mujeres no existen. Siempre que voy a talleres con adolescentes les digo que, igual que no se creen lo que pasa en Star Wars, tampoco deberían creerse lo que pasa en el porno. Son películas y, por tanto, tienen una parte totalmente imaginativa y de fantasía. Siempre les hago la comparación con el teletransporte. Les digo que me encantaría que existiera, pero que, desgraciadamente, no es así. Y, aunque puedo pasármelo bien con una película que habla de ello, sé que no es real, que no tengo que buscarlo en mi vida porque será imposible encontrarlo.

Es muy recurrente también que Jordi aparezca con mujeres mayores que él. Por otra parte, el Year in Review de PornHub también indica que MILF fue el término más buscado por los hombres en 2017, mientras que en las búsquedas favoritas de las mujeres no aparece ninguna relativa a la edad. ¿Es una fantasía eminentemente masculina la de acostarse con alguien más maduro?

No es una fantasía exclusivamente masculina, también existe con mucha frecuencia en las mujeres. Si te fijas, en 50 sombras de Grey, que fue una trilogía muy vendida, ella era mucho más inexperta que él y muchas mujeres me dijeron que era uno de los detalles que más les había gustado. Es una fantasía muy extendida, tanto en hombres como en mujeres, y no se trata necesariamente de alguien más mayor sino de alguien más experimentado, de alguien que te enseñe.